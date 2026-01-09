Las infraestructuras de recarga pública alcanzan los 50.000 puntos operativos en 2025, un 10,2% más - AEDIVE

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La red de infraestructuras de recarga de acceso público en España concluye el año 2025 con un total de 50.000 puntos operativos, lo que supone un crecimiento del 10,2%, según los datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) recogidos del conjunto de operadores (CPOs) nacionales de recarga.

"Se han puesto los recursos necesarios para desarrollar una red de recarga de alta potencia que dé respuesta a las necesidades de viajes de media y larga distancia. Ahora toca reforzar también la red de recarga en destino, en ámbitos urbano y periurbano y en corriente alterna, para dar respuesta a quienes carecen de la posibilidad de recargar en sus plazas de aparcamiento o que no disponen de una", ha expresado el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucía.

SE DUPLICAN LOS PUNTOS DE ALTA POTENCIA

Dentro de la evolución registrada en 2025, Aedive destaca el crecimiento de los puntos de 'alta potencia', aquellos que van desde los 50 kW a los 250 kW, los cuales duplicaron sus enclaves en un 106,5% pasando de 2.736 accesos en 2024 a los 5.649 a la finalización de 2025.

De igual forma, los cargadores denominados 'ultrarrápidos' (más de 250 kW) obtuvieron un crecimiento del 85,5% sobre 2024 pasando de 525 a 974 enclaves operativos. Los puntos desde 22 a 50 kW (denominados 'rápidos') mostraron un ascenso del 16,44% terminando el año con 19.752 terminales en funcionamiento.

No obstante, los puntos denominados como 'lentos' (menores o hasta 22 kW) siguen siendo los más numerosos de la red (67% de la totalidad). Esto sigue generando, a nivel general, ciertos recelos en la población a la hora de adoptar la movilidad eléctrica, debido al tiempo necesario para la recarga.

En datos, los puntos de 22 kW terminaron el último año con 19.752 accesos operativos (un 7% más en términos interanuales), al mismo tiempo que los de potencia inferior a los 22 kW concluyeron 2025 con 13.898 terminales (un 9,25 menos que hace un año).

CATALUÑA, MADRID Y ANDALUCÍA ACUMULAN CASI LA MITAD DE LA RED DE RECARGA

Por comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y Andalucía se mantuvieron en 2025 como las tres regiones con el mayor volumen de puntos de recarga con 9.777, 7.745 y 6.878 equipos respectivamente. A destacar, el crecimiento de los dispositivos de recarga en Cataluña, los cuales crecieron casi un 20% en un año.

Entre las tres acumulan casi el 49% del total de las infraestructuras si se suma la Comunidad Valenciana (5.838 unidades), estas cuatro comunidades aglutinan casi el 60% de la red pública española.

Por último, las regiones más rezagadas a nivel peninsular en cuanto a la electrificación en 2025 fueron La Rioja (295, apenas un crecimiento del 0,6%), Cantabria (735, +1,5%) y Extremadura (852, +1,7% sobre 2024). En Ceuta y Melilla se registraron 18 puntos operativos, los mismos que en el curso 2024, mientras que en Canarias y Baleares mostraron un crecimiento del 2,5% y del 5% en valores interanuales (1.266 y 2.480 accesos, respectivamente).