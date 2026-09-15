Jaguar Land Rover planea vender el nuevo Defender Wolf II en los mercados de defensa de todo el mundo

Defender Wolf - JLR

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jaguar Land Rover (JLR) ofrecerá el modelo Defender Wolf Serie II a "organizaciones de defensa de todo el mundo", al tiempo que participará en la licitación del Ministerio de Defensa del Reino Unido para vehículos de movilidad ligera.

De esta forma, la firma británica ha confirmado este martes la información publicada en 'Financial Times' y 'The Guardian' sobre el inicio de conversaciones con distintos países de la OTAN para ofrecer su capacidad industrial al sector de la defensa.

El Defender Wolf Serie II es el sucesor moderno del mundialmente famoso Defender Wolf y de los Land Rover que han prestado servicio a las Fuerzas Armadas británicas durante más de 70 años. Diseñado y fabricado en Gran Bretaña, con un motor construido en Wolverhampton, el Defender Wolf Serie II ofrece una capacidad soberana.

"El Defender Wolf Serie II es excepcionalmente robusto y versátil. Su estructura monocasco D7x nos permite adaptar la plataforma a la amplia gama de funciones y requisitos operativos que exigen las organizaciones militares", ha explicado el director general de Defender, Patrick McGillycuddy, a Europa Press.

Así las cosas, el Defender Wolf Series II se suma a la gama Defender Expert ya existente, que presta servicio a organismos de emergencia de todo el mundo en funciones prácticas como las fuerzas fronterizas, la policía, el ejército y los bomberos.

JLR ha creado recientemente una División de Defensa del Defender con la que explorar posibles nuevas colaboraciones para suministrar vehículos Defender de movilidad ligera, diseñados y fabricados en el Reino Unido, destinados al transporte de personas y equipos para los sectores de defensa de todo el mundo.

El Defender ya se suministra como una herramienta fiable y funcional preferida por los servicios de emergencia de todo el mundo, entre los que se incluyen las fuerzas fronterizas, la policía, el cuerpo de bomberos y los servicios de rescate de montaña.