Jaguar Land Rover reanudará la producción en cuestión de días tras el ciberataque

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
Jaguar Land Rover ha informado este lunes que reanudará parte de la producción en sus plantas en los "próximos días" mientras sigue haciendo frente a las consecuencias del ataque cibernético que sufrió a inicios de septiembre.
"Sabemos que queda mucho por hacer, pero el trabajo fundacional de nuestra recuperación está firmemente en marcha, y seguiremos proporcionando actualizaciones a medida que avancemos", ha comunicado JLR.
La firma británica ha explicado que algunas secciones de sus operaciones de producción se reanudarán en medio de un "reinicio controlado y por fases" de sus operaciones, después de haber detenido toda la fabricación desde principios de mes, con varias prórrogas.
"A medida que continúa el reinicio controlado y gradual de nuestras operaciones, estamos dando nuevos pasos hacia nuestra recuperación y el retorno a la fabricación de nuestros vehículos de clase mundial", ha relatado un portavoz de JLR.
Jaguar Land Rover acordó extender la pausa actual que afecta a su producción hasta el miércoles 1 de octubre. La compañía explicó que algunos datos de clientes se habrían visto afectados por el incidente cibernético y aseguró que se pondría en contacto con cualquier persona que considere pertinente si detecta que sus datos se han visto afectados.