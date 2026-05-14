La japonesa Suzuki mejora su beneficio un 5,6% al cierre de su año fiscal 2025 hasta los 2.375 millones

Coche de Suzuki. - SUZUKI

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Suzuki obtuvo un beneficio neto atribuido de 439.267 millones de yenes (2.375,8 millones de euros) al cierre de su año fiscal 2025 (del 1 de abril de 2025 al 1 de marzo de 2026), lo que supone un alza del 5,6% sobre el mismo período del ejercicio anterior, impulsado por el crecimiento de las ventas globales y la fortaleza del mercado indio, según publica el fabricante nipón en su cuenta de resultados este jueves.

No obstante, el beneficio operativo del grupo automovilístico japonés decayó un 3,1%, hasta los 622.909 millones de yenes (3.369,3 millones de euros) en estos doce meses del año fiscal, tras verse afectada la compañía por el aumento de los costes de materias primas y las inversiones en tecnología y capital humano.

La multinacional explicó que el incremento de los precios de materias primas, especialmente en India, tuvo un impacto negativo de 85.000 millones de yenes sobre el beneficio operativo, aunque logró compensar parcialmente este efecto gracias al aumento del volumen de ventas, mejoras en la mezcla comercial y reducciones de costes.

Al mismo tiempo, sus ingresos por facturación aumentaron un 8% en términos interanuales, hasta alcanzar los 6,29 billones de yenes (34.036,4 millones de euros). Suzuki atribuye este crecimiento al aumento en el volumen de ventas de sus vehículos a nivel mundial.

INDIA IMPULSA EL CRECIMIENTO MUNDIAL

El fabricante japonés vendió 3,32 millones de automóviles en todo el mundo, un 2,4% más que el año anterior, gracias principalmente al crecimiento registrado en India, Pakistán y África.

En India, su principal mercado, las ventas alcanzaron un récord de 1,86 millones de unidades, un 3,7% más, impulsadas por el lanzamiento del nuevo SUV 'Victoris' y por la recuperación de la demanda tras la revisión fiscal del GST. Además, las exportaciones desde el país crecieron un 34,6%, hasta 448.000 unidades.

La compañía prevé ampliar su capacidad productiva en India hasta 2,9 millones de vehículos anuales con la entrada en funcionamiento de nuevas líneas de producción en las plantas de Kharkhoda y Hansalpur durante el primer semestre fiscal de 2026.

En Japón, Suzuki mantuvo el liderazgo en el segmento de minicoches ('kei cars') por tercer año consecutivo, con una cuota del 33% y vendió 725.000 unidades en su mercado nacional (+1%), y logró un récord histórico en ventas de vehículos compactos y medianos, apoyado en modelos como el 'Jimny Nomade', el 'XBEE' y el eléctrico 'e Vitara'.

SUZUKI PREVÉ MENORES BENEFICIOS PARA SU NUEVO AÑO FISCAL

De cara al ejercicio fiscal 2026, Suzuki estima unos ingresos de 6,8 billones de yenes (unos 36.775 millones de euros), un 8,1% más, pero anticipa un desplome de hasta el 13,5% en el beneficio atribuible a los accionistas, hasta los 380.000 millones de yenes (2.055 millones de euros).

También pronostica una caída del 8,5% en el beneficio operativo, hasta 570.000 millones de yenes (unos 3.082,5 millones de euros), debido al incremento continuado de los costes de materias primas.

Por otro lado, la empresa prevé vender 3,55 millones de automóviles y 2,32 millones de motocicletas durante el próximo ejercicio, con especial crecimiento en Asia gracias al aumento de capacidad industrial en India.

Asimismo, advirtió de que no ha incluido en sus previsiones el posible impacto derivado de la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, aunque calcula que, en el peor escenario, podría afectar negativamente en unos 100.000 millones de yenes (unos 540,8 millones de euros) al beneficio operativo anual.

En paralelo, el grupo anunció un aumento del dividendo anual hasta 46 yenes por acción en el ejercicio recién cerrado y prevé elevarlo hasta 51 yenes en el próximo año fiscal, manteniendo su política de retribución progresiva al accionista.