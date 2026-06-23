Jeep abre pedidos del Compass 4xe eléctrico de 375 CV y amplía su gama con una versión de hasta 674 km - JEEP

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca automovilística del grupo Stellantis, Jeep, ha abierto los pedidos en los principales mercados europeos del nuevo Compass 4xe, una versión totalmente eléctrica con tracción integral y 375 CV de potencia, al tiempo que ha iniciado la comercialización de una nueva variante Full Electric Long Range capaz de alcanzar hasta 674 kilómetros de autonomía.

La compañía completa así la oferta electrificada del nuevo Compass, que ya contaba con motorizaciones e-Hybrid Plug-In, e-Hybrid de 145 CV y una versión eléctrica de 213 CV con hasta 500 kilómetros de autonomía.

El nuevo Compass 4xe se convierte en la variante más prestacional de la gama gracias a un sistema de doble motor eléctrico, con 157 kW en el eje delantero y 132 kW en el trasero, que desarrolla una potencia conjunta de 375 CV y permite una autonomía superior a los 600 kilómetros según el ciclo WLTP. Además, incorpora una batería de 96,1 kWh de capacidad útil que puede recargarse del 20% al 80% en 27 minutos, según la marca.

HASTA 674 KILÓMETROS SIN RECARGAR

Por su parte, la nueva versión Full Electric Long Range alcanza por primera vez en la marca una cifra de cierto interés en cuanto a automoción eléctrica. De hecho, podrá alcanzar hasta 674 kilómetros gracias a una batería de 96,3 kWh y a una nueva calibración del motor eléctrico, que eleva su potencia hasta los 231 CV y mantiene la mismas cifras para la recarga (27 minutos desde el 20% al 80% de la batería).

El responsable de la marca Jeep en Europa ampliada, Fabio Catone, ha destacado que "la libertad siempre nos ha inspirado" y ha asegurado que el nuevo Compass 4xe demuestra que "la electrificación puede ser inconfundiblemente Jeep, ofreciendo plena capacidad y total libertad".

MAYOR CAPACIDAD TODOTERRENO

La nueva versión 4xe incorpora una suspensión elevada en 10 milímetros, una capacidad de vadeo de hasta 480 milímetros y ángulos todoterreno mejorados para reforzar sus aptitudes fuera del asfalto.

Asimismo, dispone del sistema Selec-Terrain con cinco modos de conducción --Auto, Sport, Snow, Sand/Mud y 4WD Lock-- que permiten adaptar el comportamiento del vehículo a distintas condiciones de adherencia y terreno.

En el interior, Jeep ha apostado por materiales orientados al uso intensivo y todoterreno, con tapicerías recubiertas de poliuretano, superficies resistentes a arañazos y alfombrillas de goma reforzadas.

El Compass 4xe estará disponible en las versiones Upland y Overland. La primera incluye de serie control de descenso de pendientes, llantas de 19 pulgadas, barras de techo y gancho de remolque trasero, mientras que la segunda añade una parrilla iluminada de siete ranuras, faros Matrix LED, cristales tintados y elementos estéticos específicos.

El nuevo Compass está desarrollado sobre la plataforma STLA Medium de Stellantis y se fabrica en la planta italiana de Melfi. Desde su lanzamiento en 2006, el modelo ha superado los 2,5 millones de unidades vendidas en todo el mundo.