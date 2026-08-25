Joinup supera los 40.000 puntos de recarga integrados en su red para empresas

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MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Joinup ha superado los 40.000 puntos de recarga integrados en su red, ampliando las opciones disponibles para que las empresas gestionen la recarga de sus vehículos eléctricos durante los desplazamientos profesionales.

Madrid encabeza la disponibilidad con 1.005 puntos de recarga, una cifra que cuadruplica la de Sevilla, situada en segunda posición con 250. Le siguen Málaga, con 225, Barcelona, con 222, y Alicante, con 174.

Los datos muestran que la recarga disponible a través de Joinup se extiende más allá de las dos mayores áreas metropolitanas. Zaragoza alcanza los 162 puntos, Valencia los 158, Donostia los 136 y Las Palmas los 120. Albacete, con 102, y Sabadell, con 97, también cuentan con una presencia destacada.

En el este, Barcelona, Alicante, Zaragoza y Valencia superan los 150 puntos de recarga. A ellas se suman Sabadell, Tarragona, Girona y Mallorca, lo que facilita los desplazamientos profesionales a lo largo del arco mediterráneo. En el sur, Sevilla y Málaga se sitúan por delante de Barcelona, acompañadas por Las Palmas, Huelva, Tenerife y Córdoba.

En el norte destacan Donostia, A Coruña y Bilbao, mientras que Madrid concentra la mayor disponibilidad del centro peninsular, seguida de Albacete y Toledo.

"La electrificación de una flota solo funciona cuando el empleado puede recargar allí donde necesita desplazarse y la empresa puede controlar las operaciones sin multiplicar aplicaciones, facturas y procesos internos. La infraestructura es imprescindible, pero también lo es hacerla sencilla y gestionable", afirma la consejera delegada y cofundadora de Joinup, Elena Peyró.