La Junta formula declaración de impacto ambiental favorable para la fábrica de cátodos de baterías en Mérida

Archivo - La inversión extranjera llega a Extremadura gracias a una estrategia de atracción hasta ahora inédita y recursos únicos - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura ha formulado declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto de planta de fabricación de materiales para cátodos de baterías en el término municipal de Mérida (Badajoz), promovido por Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, SAU.

Se concluye, así, que no es previsible que la realización del proyecto produzca efectos "significativos" en el medio ambiente siempre que se cumplan las condiciones y medidas preventivas, correctoras y compensatorias recogidas en la declaración de impacto ambiental y en la documentación ambiental presentada por el promotor "siempre que no entren en contradicción con las anteriores".

El proyecto consiste en la construcción y puesta en funcionamiento de una planta de fabricación de materiales para cátodos de baterías, en concreto la planta fabricará fosfato de hierro litio (LiFePO4).

El proyecto contempla una inversión estimada de 800 millones de euros y la creación de alrededor de 500 empleos directos, lo que convertirá a esta factoría en una de las primeras plantas de este tipo en Europa y en un activo estratégico para la cadena de valor de la movilidad eléctrica.

La producción de la planta será de 50.000 toneladas/año de fosfato de hierro litio, y la industria se ubicará en el Parque Empresarial Expaciomérida, dentro de la parcela I-103, del término municipal de Mérida (Badajoz).

Esta parcela cuenta una superficie de 467.261 metros cuadrados, según la resolución de la declaración de impacto ambiental, publicada este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), y recogida por Europa Press.

La planta contará con dos accesos controlados, y además de los edificios y los espacios reservados para futuras actuaciones, se disponen de zonas de aparcamiento, áreas de descanso, zonas verdes y espacio de uso generales.

De este modo, la planta de producción tendrá unas dimensiones de 270 metors de largo por 150 metros de ancho (37.500 metros cuadrados). El edificio de oficinas contará con dimensiones de 100 metros de largo por 20 metros de ancho (2.000 metros cuadrados).

El consumo máximo estimado de energía para el funcionamiento de la planta será de 200.000 MWh/año de electricidad; 164.612 metros cúbicos/año de agua potable; y 15.000.000 metros cúbicos/año de gas natural.

Asimismo, la planta será alimentada desde una Subestación Eléctrica de Endesa ubicada en la parcela D-4 del Parque Empresarial Expaciomérida.

Mientras, el suministro de agua se efectuará desde la red de abastecimiento municipal del Ayuntamiento de Mérida; y el gas natural a consumir procederá de la red de gas natural, previo paso por una estación de regulación y medida.

En cuanto a la gestión de las aguas residuales de la planta, se instalará una planta de tratamiento de aguas residuales junto a la planta de producción, donde se hará una depuración previa para garantizar que el vertido a la red de alcantarillado cumple los estándares de vertido urbano requeridos. Desde ahí se envía a una EBAR situada en la parcela D-2 desde donde se bombea hasta la EDAR ubicada en Mérida.