Kia lanza el nuevo Seltos desde 28.050 euros y ampliará la gama con una versión híbrida en octubre - KIA

FRANKFURT (ALEMANIA), 9 (EUROPA PRESS)

Kia ha presentado en Europa la nueva generación del Seltos, un SUV del segmento C que llega al mercado europeo tras ser el segundo modelo más vendido de la marca coreana en todo el mundo y su 'superventas' en Asia, cuyo precio parte desde los 28.050 euros en España.

Seltos llega al mercado europeo con un diseño renovado en su segunda generación, nuevas tecnologías y en primer lugar con una versión gasolina para aquellos conductores que no buscan un modelo electrificado, aunque la marca ha desvelado que a partir del mes de octubre llegará una variante híbrida (HEV) al mercado español.

MOTOR TURBO Y CUATRO NIVELES DE ACABADO

El modelo estará disponible inicialmente con un motor de gasolina 1.6 litros T-GDI de 180 CV, asociado a cajas de cambio manual o automática de doble embrague y con opciones de tracción delantera o total.

No obstante, Seltos está disponible además del acabado de serie 'Concept' en los acabados 'Drive' (desde 30.000 euros), GT-Line (a partir 35.400 euros) y X-Line (disponible por 38.200 euros), este último con una orientación más enfocada al uso fuera del asfalto, ya que cuenta con la configuración de tracción a las cuatro ruedas.

Mientras, la nueva variante híbrida, contará con el mismo motor 1.6 gasolina, aunque asociado también a un pequeño motor eléctrico que proporcionará una potencia combinada hasta 178 CV en la versión e-AWD.

Seltos incorpora por primera vez en Europa un sistema de tracción total electrificada (e-AWD) y se convierte además en el primer híbrido de la marca en ofrecer tecnología Vehicle-to-Load (V2L), que permite suministrar energía a dispositivos externos.

VERSATILIDAD Y TECNOLOGÍA

Con unas dimensiones de 4,43 metros de longitud y una batalla de 2,69 metros, el SUV ofrece amplia versatilidad para la conducción diaria, aunque su principal enfoque son los trayectos largos aprovechando su maletero de 536 litros.

En cuanto al diseño, Seltos coge mucha herencia de sus hermanos electrificados Sportage y Kia EV3. En la trasera, destacan el spoiler y la terminación de los faros traseros siguiendo la línea del EV3 con esas formas estilo 'boomerang' de la coreana.

En cambio, en la delantera, el frontal se asemeja al Sportage con una parrilla troquelada y con las ópticas delanteras incrustadas en el propio vehículo, siguiendo la última línea de diseño 'Opposites United' que Kia utiliza en sus ejemplares eléctricos.

En el apartado tecnológico, el vehículo incorpora un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas combinado con una pantalla multimedia del mismo tamaño y un panel independiente para la climatización. También contará con actualizaciones remotas (OTA), llave digital compatible con teléfonos inteligentes y un asistente de voz basado en inteligencia artificial generativa.

En materia de seguridad, el nuevo Seltos incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) de nivel 2, entre ellos asistente de conducción en autopista, control de crucero inteligente, mantenimiento de carril, frenada automática de emergencia, monitor de visión 360 grados y un sistema de reconocimiento inteligente de límites de velocidad.

Ya sea con la motorización de gasolina o híbrida, Kia busca posicionar con Seltos otro modelo en el segmento C --el más demandado en el mercado español y europeo-- con el que busca competir con modelos como el Toyota C-HR o el Nissan Qashqai con mucho arraigo en el mercado nacional.

Según ha señalado Kia, el desarrollo del modelo ha contado con la participación del centro técnico europeo de la compañía y ha incluido pruebas de validación realizadas en carreteras de España y Suecia para adaptar el comportamiento del vehiculo a las exigencias europeas.