Kia Niro se renueva con más tecnología, nuevo diseño y una gama solamente híbrida desde 34.750 euros - CHRISTIAN COLMENERO_ZONA IV

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Kia ha presentado la actualización del Niro, uno de los modelos híbridos más exitosos de la marca --actualmente su tercer modelo con más ventas en 2026 y uno de los vendidos en los últimos años con 76.000 matriculaciones en España desde su lanzamiento en 2016--, una evolución que cuenta con un precio de salida desde los 34.750 euros en su acabado 'Concept' (desde 24.410 euros con la entrega de un vehículo y descuentos por financiación de la marca).

Además, la nueva versión de este C-SUV contará dos versiones de acabado superiores: 'Drive' y 'Emotion' que contarán con precios de salida al contado desde 37.800 y 41.950 euros.

La actualización llega con una imagen exterior revisada, un habitáculo más digitalizado y un equipamiento de serie más completo, reforzando el posicionamiento del Niro dentro del segmento C-SUV, el segmento más popular en el mercado español.

Debajo del capó, el nuevo no cambia con una mecánica híbrida autorrecargable formada por un motor de gasolina 1.6 GDI y un propulsor eléctrico que le permiten una potencia de 138 CV, una velocidad máxima de 170 kilómetros por hora y una aceleración de 0 a 100 km/h en 11,3 segundos.

NUEVA ESTÉTICA EXTERIOR

Las principales novedades estéticas se concentran en la parte delantera, donde el Niro adopta una nueva firma luminosa vertical inspirada en el lenguaje de diseño 'Opposites United' de la firma coreana. Igualmente, en la zaga destaca las nuevas firmas lumíninas en forma de 'boomerang' que ofrecen una estética más deportiva a un modelo con un mayor enfoque familiar o urbano. Según el nivel de acabado, puede equipar llantas de aleación de 16 o 18 pulgadas (reservadas para el acabado 'Emotion').

El Kia Niro mantiene unas dimensiones de 4,43 metros de longitud, 1,82 metros de anchura y 1,54 metros de altura, junto a una distancia entre ejes de 2,72 metros. Igualmente, presenta una capacidad de maletero de 430 litros, una cifra competitiva dentro de su segmento, que dan mucho juego para cualquier tarea cotidiana o para hacer viajes.

UN CAMBIO RADICAL EN SU INTERIOR

El habitáculo recibe una importante actualización tecnológica gracias a la incorporación dos pantallas de 12,3 pulgadas para la instrumentación y el sistema multimedia. Además, al contrario que otros competidores no equipa el baúl inferior debajo de la ruleta de cambios, sino que deja un pequeño espacio para la carga inalámbrica y botes físicos para la gestión de la climatización de asientos y del vehículo.

El nuevo sistema Connected Cockpit Navigation (ccNC) permite gestionar la navegación, la conectividad y diversas funciones del vehículo desde una interfaz renovada que incorpora actualizaciones inalámbricas OTA, compatibilidad sin cables con Apple CarPlay y Android Auto, acceso mediante Digital Key 2.0 y cargador inalámbrico para teléfonos móviles.

En función del acabado, el SUV también puede equipar Head-Up Display, sistema de visión periférica de 360 grados y asistente de aparcamiento remoto.

Kia también ha reforzado la dotación de seguridad del Niro con la incorporación de nuevos asistentes desde el acabado de acceso. Entre ellos destacan el sistema de frenada automática de emergencia con detección de vehículos, peatones y ciclistas, el asistente de mantenimiento y centrado de carril, el control de crucero adaptativo, entre otros.

UN SUV PARA EL DÍA A DÍA

Durante la toma de contacto por los alrededores de Madrid en un recorrido de unos 100 kilómetros, el Kia Niro mantiene el carácter práctico que ha definido al modelo desde su lanzamiento. La respuesta del sistema híbrido resulta suave y progresiva, mientras que los consumos son interesantes (entre 4,5 y 5,5 l/100 kilómetros es lo que homologa la compañía).

El confort de marcha continúa siendo uno de sus principales argumentos. Los asientos ofrecen un elevado nivel de comodidad tanto en desplazamientos urbanos como en viajes por carretera.

En carretera destaca por un tacto de dirección equilibrado, una buena suspensión y los 138 CV son razonables para un conductor medio que busca un modelo para moverse por ciudad en el día a día y hacer viajes largos en el ahora periodo estival.