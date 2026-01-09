Kia revela en el Salón de Bruselas el EV2, un eléctrico compacto con hasta 440 kilómetros de autonomía - KIA

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca coreana Kia ha presentado hoy el EV2 en el Salón del Automóvil de Bruselas, un SUV compacto diseño especialmente para la conducción convencional en ciudad, aunque dispondrá de hasta 440 kilómetros de autonomía en ciclo combinado WLTP (versión 'Long Range').

Así, la compañía apuesta en su ofensiva eléctrica en Europa con la presentación de su sexto modelo eléctrico y el más económico de su gama 100% sostenible ya que será el más reducido en tamaño de su actual gama.

Con 4,06 metros de largo, 1,8 metros de ancho y 1,57 m de altura, el Kia EV2 competirá contra modelos el nuevo Renault 4 eléctrico. Como novedad, este modelo tendrá dos tipos de configuraciones: una de cinco plazas, con un maletero de 362 litros, y otra de cuatro plazas, con asientos traseros deslizantes y reclinables, que permiten ampliar la capacidad hasta los 403 litros. Además, existirá un compartimento de hasta 15 litros bajo el capó delantero.

El nuevo EV2 tendrá la plataforma E-GMP del grupo Hyundai con la posibilidad de ensamblar dos baterías: una de una de acceso con 42,2 kWh de capacidad y hasta 317 kilómetros de autonomía en ciclo mixto WLTP, y la otra de 61 kWh, con hasta 448 kilómetros de uso por carga al completo.

Ambas baterías presentarán una arquitectura de 400 voltios, con cargas rápidas del 10 al 80% en unos 30 minutos, según expone la entidad coreana. En corriente alterna, admitirá potencias de hasta 22 kW con tiempos de entre las tres y cinco horas.

Este nuevo B-SUV comenzará a producirse en la planta de la compañía en Zilina (Eslovaquia). A partir del próximo mes de febrero para la primera versión de serie, mientras que las configuraciones 'Long Range' y 'GT-Line' llegarán a partir de junio.

Todas las versiones montarán un motor de 108 kW (147 CV) de tracción delantera, capaz de a acelerar de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos con la batería pequeña, y en 9,5 segundos con la batería de mayor autonomía. La velocidad máxima será de 160 km/h.

"Con el Kia EV2, ampliamos el alcance de la movilidad eléctrica de Kia a los clientes que buscan un coche compacto que, a la vez, se sienta espacioso, potente y emocionalmente gratificante. El EV2 refleja nuestro compromiso con la innovación práctica: incorpora tecnología EV avanzada, un diseño inteligente y facilidad de uso diario en un modelo creado para la forma en que las personas viven y se desplazan en las ciudades de todo el mundo", ha expresado el presidente y director ejecutivo de Kia, Ho Sung Song.

INTERIOR 'CESTA DE PICNIC'

Los diseñadores de Kia se han inspirado en el concepto 'cesta de picnic' basándose en un habitáculo bastante limpio donde solo predominen el volante y las pantallas de instrumentos y central, ambas de 12,3 pulgadas. Además, en la zona central dispondrá de una pantalla para gestionar el climatizador de 5,3 pulgadas.

El nuevo modelo contará con llantas entre 16 y 19 pulgadas, en función de la variante elegida. A nivel tecnológico, el Kia EV2 incorpora el planificador de rutas inteligente 'EV Route Planner' de Kia, sistema Plug & Charge para cargar en puntos autorizados sin necesidad de tarjeta ni aplicaciones, carga bidireccional V2L y V2G, llave digital con NFC y un completo paquete de ayudas a la conducción.