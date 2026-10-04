Kia transforma el Xceed con un nuevo diseño y más tecnología, por menos de 20.000 euros con descuentos

Kia Xceed - CHRISTIAN COLMENERO_ZONA IV

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Kia ha aplicado "la transformación más profunda" de su modelo superventas Xceed, su crossover del segmento C, que ahora cuenta con un renovado diseño, una tecnología "más útil" y motores híbridos y de gasolina que dan potencia de hasta 180 CV, por un precio de partida (con descuentos) de 19.860 euros en España.

El Xceed es uno de los modelos más vendidos de la marca en España, con más de 5.000 unidades comercializadas en lo que va de año, lo que supone un 11% de las ventas de Kia en el país. Por este motivo, la firma ha valorado como "estratégica" su renovación, tras su nacimiento en 2019 y una primera evolución tecnológica y de exterior en 2022. Ahora, Kia ha acometido una "revolución", con una nueva identidad que va en línea con el resto de la gama.

Fabricado en Europa, concretamente en Eslovenia, el Xceed es el modelo "más europeo" de Kia, lo que se aprecia en su nuevo diseño exterior, que combina la conducción más elevada de un crossover con las proporciones más propias de un deportivo.

Así, en cuanto a medidas, el nuevo Xceed mantiene las dimensiones, aunque se ha recortado su largo, hasta 4.380 mm, unos 150 mm menos que en la versión anterior. El exterior destaca por la firma luminosa Starmap, propia de los modelos de la marca, y un frontal marcado por la parrilla Tiger Noesa, sin abandonar el estilo 'Opposites United' con el que Kia está homogeneizando toda su gama.

Las actualizaciones incluyen un capó de nuevo diseño y un paragolpes delantero remodelado que integra un nuevo radiador, la rejilla de admisión y la distintiva parrilla tiger nose, así como grupos ópticos delanteros y aletas laterales redefinidos. Además, se han introducido nuevos modelos de llantas de aleación de 16" y 18" para reforzar la identidad visual y la presencia en carretera del modelo.

UN SALTO DE CALIDAD

En el interior, el nuevo Xceed da un salto de calidad, con más componentes tecnológicos y un salpicadero con mejores materiales, dotando al vehículo de mayor confort par la conducción. La palanca de cambios es más deportiva, así como la tapicería, que puede ser de tela, de cuero vegano, o de ambos, según el acabado del coche.

Aún con su aspecto compacto y ágil, el Xceed mantiene una capacidad de maletero de 426 litros (con asientos abatidos hasta 1.378 litros), y de 380 litros para la versión MHEV, lo que garantiza su utilidad diaria.

En el apartado tecnológico, el nuevo Kia Xceed integra el sistema de infoentretenimiento de Kia, que consta de instrumentación digital de 12,3" (31 cm) y un monitor central de navegación de 12,3" (31 cm). Esta configuración de doble pantalla aumenta la claridad de la información de conducción y permite un acceso más intuitivo a las funciones del vehículo, lo que facilita evitar las distracciones.

A su vez, introduce un conjunto mejorado de funciones de asistencia a la conducción y al aparcamiento, como la asistencia de conducción en carretera (HDA), el asistente de ángulo muerto (BCA) o el asistente de prevención de colisión con tráfico trasero cruzado (RCCA).

CUATRO MOTORIZACIONES

El XCeed sigue ofreciendo una gama de sistemas de propulsión de gasolina e híbridos ligeros, varias con etiqueta ECO. El motor T-GDI de 1,0 l genera 115 CV y está disponible con caja de cambios manual. La caja 7DCT se combina con tecnología híbrida ligera, en el que la caja de cambios manual es opcional. El motor T-GDI de 1,6 l se ofrece con potencias de 150 CV y 180 CV, combinado con una caja de cambios 7DCT. Estos sistemas de propulsión constituyen una solución eficiente y flexible para la circulación diaria.

Las modificaciones en la suspensión trasera y la optimización en ruido, vibraciones y aspereza (NVH) aumentan el confort de marcha, especialmente para los pasajeros traseros. Además, aportan una experiencia más refinada y silenciosa en las condiciones de uso cotidianas. Estas actualizaciones realzan la idoneidad en los viajes largos y ponen de relieve la aptitud del XCeed como crossover versátil.

También se ha perfeccionado el funcionamiento del selector de modos de conducción. Los modos 'Normal' y 'Sport' se han recalibrado para crear una distinción más clara entre sus respectivas características de conducción.