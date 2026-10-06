Kymco España logra por primera vez el sello 'Reduzco' tras rebajar un 8% su huella de carbono

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MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Kymco España ha obtenido por primera vez el sello oficial 'Calculo y Reduzco' del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tras reducir un 8,06% la intensidad media de sus emisiones entre 2022 y 2024 respecto al periodo 2021-2023.

Con este reconocimiento, la compañía se incorpora al reducido grupo de empresas que cuentan con el sello 'Calculo y Reduzco' y que, además, registran emisiones correspondientes a los alcances 1, 2 y 3. En concreto, Kymco figura entre las 136 pequeñas y medianas empresas que cumplen estos criterios sobre un total de 21.143 huellas registradas en el Ministerio hasta septiembre de 2026.

La compañía inició en 2019 su estrategia voluntaria de medición de la huella de carbono y se convirtió en pionera en el sector de las dos ruedas en España en certificarla bajo la norma internacional ISO 14064-1 y registrarla ante el Ministerio. Su medición incluye también las emisiones indirectas de Alcance 3, entre ellas las relacionadas con el transporte y la distribución, los desplazamientos de empleados, los viajes de negocio y determinados bienes y servicios adquiridos.

EL TRANSPORTE CONCENTRA EL 93% DE LA HUELLA

El transporte y la logística representan actualmente el principal foco de emisiones para Kymco España. Durante 2024, las emisiones indirectas asociadas al transporte alcanzaron las 1.011,71 toneladas de CO2 equivalente, lo que supone cerca del 93% de las 1.092,54 toneladas de CO2 equivalente de huella total de la compañía con enfoque de mercado.

Este dato se produjo además en un contexto marcado por el desvío de las rutas marítimas alrededor del Cabo de Buena Esperanza debido a la crisis del Mar Rojo. 2024 fue el primer ejercicio completo en el que las importaciones de vehículos y piezas de recambio de Kymco España desde Asia estuvieron afectadas por este cambio de las rutas.

Así, la distancia marítima considerada para las importaciones procedentes de Kaohsiung (Taiwán) aumentó de 17.616 kilómetros en 2023 a 23.235 kilómetros en 2024, mientras que las procedentes de Shanghái (China) pasaron de 18.596 a 24.370 kilómetros.

Pese al peso del transporte en sus emisiones, la evolución desde 2019 refleja una reducción del 29,6% de las emisiones directas, mientras que las emisiones indirectas asociadas a la energía importada han disminuido un 89,8% con enfoque de mercado. En el caso del transporte, la reducción acumulada se sitúa en el 4,8%.

El presidente de Human Mobility, Ernesto Ko, ha destacado que el sello acredita el trabajo realizado por la compañía en los últimos años y ha señalado que el transporte y la logística constituyen el principal ámbito en el que deberá continuar trabajando para reducir su impacto ambiental.