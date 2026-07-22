Kymco lanza la nueva Agility NX 125 con ABS de doble canal y control de tracción desde 2.490 euros - KYMCO

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Kymco España ha presentado el nuevo Agility NX 125, la cuarta generación de su scooter urbano de rueda alta y suelo plano, que llegará a la red oficial de la marca el próximo mes de agosto con un precio de salida al mercado desde 2.490 euros.

La nueva motocicleta, dirigida principalmente a los usuarios del permiso de conducir B, incorpora por primera vez en la gama Agility un sistema antibloqueo de frenos (ABS) de doble canal y control de tracción (TCS), dos elementos con los que la compañía refuerza el equipamiento de seguridad activa de uno de sus modelos más vendidos.

El Agility NX 125 mantiene la capacidad para transportar dos cascos integrales gracias al espacio disponible bajo el asiento y al baúl trasero KY30, incluido de serie y pintado en el mismo color que la carrocería. Estará disponible en gris, gris claro y blanco.

En el apartado mecánico, el scooter equipa un motor de 125 centímetros cúbicos homologado bajo la normativa Euro 5+, con una potencia de 11 caballos y un consumo homologado de 2,2 litros por cada 100 kilómetros, según los datos facilitados por el fabricante.

Además de las mejoras en seguridad, el modelo incorpora iluminación LED, luces diurnas DRL y un cuadro de instrumentos con pantalla LCD multifunción. El sistema de ABS actúa de forma independiente sobre ambos ejes, mientras que el control de tracción está diseñado para mejorar la adherencia en superficies de baja tracción, como asfalto mojado, adoquines o tapas metálicas.

El presidente de KYMCO España, Ernesto Ko, ha destacado que esta nueva generación "mejora su seguridad activa, mantiene un consumo muy reducido y cuenta con el respaldo de la red de posventa" de la compañía en España.