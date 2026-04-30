Lamborghini nombra al español Fermín Soneira nuevo director técnico a partir de julio - LAMBORGHINI

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Automobili Lamborghini ha nombrado al español Fermín Soneira como nuevo 'chief Technical Officer' (CTO), cargo al que se incorporará el próximo 1 de julio, según ha informado este jueves la compañía.

Soneira sustituirá a Rouven Mohr, el cual incorporó al Consejo de Dirección de Audi AG desde el pasado 1 de marzo.

El nuevo CTO asumirá la responsabilidad de las áreas de Investigación y Desarrollo y Motorsport, supervisando la estrategia técnica de la marca y su innovación futura en un momento clave para el sector, marcado por la electrificación y la transformación tecnológica.

El presidente y consejero delegado de Lamborghini, Stephan Winkelmann, ha agradecido la labor de Mohr durante los últimos años, destacando su papel en la evolución técnica de la compañía y, especialmente, en el proceso de transición hacia la hibridación.

Asimismo, Winkelmann ha dado la bienvenida a Soneira, subrayando que su experiencia internacional, capacidad técnica y visión estratégica contribuirán a reforzar el desarrollo tecnológico y el posicionamiento de la marca.

Por su parte, Soneira ha señalado que su incorporación a la compañía supone "un gran honor", destacando el carácter icónico de la marca en la historia del automóvil, las prestaciones y el diseño, y mostrando su intención de seguir impulsando la excelencia tecnológica y la experiencia de conducción.

Nacido en Gijón en 1972, Soneira es ingeniero mecánico con formación en la Universidad de Oviedo y en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Osnabrück (Alemania). Inició su carrera en Audi en el área de desarrollo de chasis y, posteriormente, se incorporó a Seat, donde desempeñó distintas responsabilidades en el área de desarrollo técnico durante más de una década.

En 2014 regresó a Audi, donde asumió funciones clave en estrategia de producto, electrificación y posicionamiento de modelos. Posteriormente, lideró el área global de marketing de producto y, desde 2020, fue responsable de la línea de modelos eléctricos en distintos segmentos, supervisando vehículos como las gamas e-tron.

Más recientemente, Soneira ha ejercido como CEO del proyecto conjunto entre Audi y el fabricante chino SAIC Motor, con sede en Shanghái, centrado en el desarrollo de una nueva marca y plataforma para vehículos premium inteligentes en el mercado chino.

Impulso a la innovación Con este nombramiento, Lamborghini refuerza su apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico en una nueva etapa marcada por la electrificación de su gama.