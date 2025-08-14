Lancia lanzará una nueva generación del Gamma, 100% eléctrica, por el 115 aniversario de la marca

Llegará en 2026

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Lancia prevé lanzar en 2026 una nueva generación del Lancia Gamma, que contará con versiones 100% eléctricas de altas prestaciones, con motivo del 115 aniversario de la marca, celebrado este 2025, y con el que busca hacer "un guiño" a su larga historia.

Lanzado en 1910, el Lancia Gamma tuvo una trayectoria comercial corta pero intensa. Marcó un hito al combinar innovación técnica y altas prestaciones.

Conocido también como Lancia 20 HP o Lancia Tipo 55, este modelo fue el sucesor del Lancia Beta y continuó la tradición de la marca de utilizar letras del alfabeto griego para nombrar sus vehículos.

Con un motor de 4 cilindros en línea y 3460 cm3 de cilindrada, el Gamma ofrecía una potencia de 40 CV y alcanzaba una velocidad máxima de 110 km/h. Para los entusiastas de la velocidad, Lancia presentó una versión de 4.7 litros con más de 50 CV, que ofrecía las máximas prestaciones para los aficionados a la competición.