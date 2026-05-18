Land Rover completa la gama Discovery con los modelos familiares Landmark, Tempest y S

Land Rover Discovery - DISCOVERY

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Land Rover ha presentado la gama completa del Discovery, su SUV más familiar de hasta siete plazas, con tres modelos con las especificaciones Landmark, Tempest y S, que han sido renovados principalmente en cuanto a colores y llantas se refiere.

La edición Landmark celebra la esencia del Discovery. Con una especificación exclusiva, que incluye la nueva pintura Tasman Blue y características y detalles de diseño adicionales, encabeza un conjunto de cambios en la gama Discovery.

Por su parte, incorporado en 2025, el Tempest sigue siendo el modelo más destacado de la gama Discovery con una imagen de marca especialmente diseñada, y ya puede pedirse con la pintura Borasco Grey, disponible por primera vez en Discovery.

Mientras, el Discovery S se mantiene como punto de acceso a la familia Discovery, con la comodidad y versatilidad que le caracterizan. Este nuevo trío representa una gama Discovery renovada, con una selección de nuevas opciones de llantas y pinturas.

"El Discovery está diseñado para cualquier ocasión y cualquier trayecto, ya sea una escapada familiar en carretera o el recorrido diario hasta el colegio, ofreciendo confianza, comodidad y capacidad en cada conducción. al Tempest y el Discovery S, la gama ofrece una propuesta completa diseñada para satisfacer las necesidades de cada ocasión", ha afirmado el director de Producto y Servicios de la gama, Joelle Taylor.

La edición Landmark se distingue por un logotipo exclusivo y el emblema de la cadena montañosa que aparecen en los estribos delanteros, la consola central, la inserción circular del pilar B y los proyectores de las luces de bienvenida, en homenaje a los modelos Discovery anteriores que lucían los mismos detalles. El interior se completa con un techo panorámico deslizante y un frigorífico en la consola central.

Por su parte, el Tempest sigue siendo el referente del disfrute familiar, con detalles de marca exclusivos en todo el vehículo, incluyendo los estribos delanteros de aluminio, el inserto circular del pilar B, el acabado interior y los proyectores de las luces de bienvenida en el exterior.

Finalmente, entre las características pensadas para las familias del Discovery S se incluyen la carga inalámbrica del teléfono, hasta nueve puntos de carga USB, un espacioso compartimento central y numerosos compartimentos de almacenamiento ocultos repartidos por todo el vehículo.