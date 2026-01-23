Leapmotor espera duplicar sus ventas en 2026 tras matricular casi 3.000 coches en España en 2025

Leapmotor B03X - LEAPMOTOR

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Leapmotor espera multiplicar "al menos por dos" sus ventas en el mercado español en 2026, con nuevos lanzamientos "en todos los segmentos y en varias tecnologías" que impulsarán su negocio, tras vender 2.975 coches en España en 2025, con una cuota del 1,3% en el mercado de turismos enchufables, en el que ha sido el primer año completo para la 'joint venture' china de Stellantis en el mercado español.

En cuanto al mercado de vehículos eléctricos, Leapmotor ha cerrado 2025 con 2.104 unidades matriculadas y un 2,1% de cuota que la sitúan como la segunda marca china más vendida en el mercado de turismos eléctricos.

Por modelos, el 47% de las ventas han sido del T03, el vehículo de Leapmotor del segmento A. Casi un 30% de las ventas han correspondido al C10 REEV, mientras que otro 24% se ha repartido de forma equitativa entre el B10 (que apenas lleva dos meses a la venta en España) y el C10 100% eléctrico.

El canal de ventas a particulares es en el que Leapmotor realiza la mayoría de sus operaciones, casi el 70%. Entre este tipo de clientela, la marca sube al 'top 9' del ranking en el mercado de turismos eléctricos, con 1.549 unidades y un 2,7% de penetración.

"En poco más de 14 meses, ha pasado de ser una marca prácticamente desconocida a ser una de las firmas de referencia cuando se habla de movilidad electrificada y asequible en nuestro país", han destacado los responsables de la compañía en España durante la presentación de resultados este viernes.

UN 2026 "POTENTE"

De cara a 2026, la firma china espera "multiplicar al menos por dos" sus ventas en España y tener un mejor desempeño en el mercado de eléctricos. "Nos gustaría vender más coches eléctricos", ha afirmado la directora de Leapmotor en España, Mónica Mira que, no obstante, ha destacado que la gran apuesta es la autonomía extendida.

En este contexto, Leapmotor abrirá pedidos del B10 REEV Hybrid en febrero, el que será el "modelo estrella" de la compañía, según ha afirmado, la directora de Marketing de Leapmotor en España y Portugal, Paula Bartolomé.

Asimismo, en abril se abrirán los pedidos del B05, del segmento C con una autonomía WLTP de hasta 460 kilómetros y una capacidad de carga rápida de CC superior a 170 kW. Ya en julio será el turno del B03X, recientemente presentado en Europa, el primer modelo desarrollado en su nueva plataforma global A, con 500 kilómetros de autonomía CLTC (homologación china).

Por otro lado, la marca va a acercarse aún más a sus clientes con la apertura de 15 nuevos puntos de venta, que llevarán su red comercial hasta superar los 80 concesionarios.

"Hemos tenido un 2025 muy bueno. Estamos muy contentos, pero no nos quedamos ahí. En 2026 vamos a lanzar un vehículo cada tres meses y vamos a estar en todos los segmentos con dos tecnologías (autonomía extendida y eléctrico puro", ha resumido Mira.

Finalmente, respecto a la producción en España, si bien a la marca le encantaría seguir potenciando el 'Made in Spain', por ahora se mantiene en vilo ante la posibilidad de traer la fabricación de más productos a las plantas españolas de Stellantis.