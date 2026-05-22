Leapmotor fabricará dos modelos del segmento D en Madrid a partir de 2028

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"España tiene una gran capacidad para hacer crecer al grupo junto a Alemania, Francia e Italia", subraya Filosa

AUBURN HILLS (MICHIGAN), 22 (EUROPA PRESS)

La compañía china Leapmotor comenzará la producción de vehículos electrificados en la planta del barrio de Villaverde (Madrid) en colaboración con el grupo Stellantis, probablemente para inicios del año 2028.

"Leapmotor hará probabalmente dos modelos del segmento D en Madrid en nuestra colaboración", ha confirmado el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa en la rueda de prensa del 'Investor Day' del Grupo Stellantis celebrada en la ciudad de Auburn Hills, Michigan (Estados Unidos).

Aunque la compañía no ha confirmado fechas, se estima con bastante probabilidad, según las palabras del directivo italiano, que la nueva generación de modelos fabricados entre Leapmotor y Stellantis tanto en Madrid como en Zaragoza pueda comenzar dentro de dos años.

"Entre 2028 y 2030 esperamos otro incremento significativo gracias a las mejoras de producto y eficiencia. En cuanto a las asociaciones estratégicas, especialmente en Europa, ya estamos viendo resultados claros. Leapmotor es un ejemplo: pasar de cero a 34.000 unidades vendidas en un solo año. Ahora estamos desarrollando nuevos vehículos en Zaragoza y Madrid junto con nuestros socios. Es un gran avance para ambas plantas", ha explicado.

MADRID SE IMPONE A MÉXICO O CANADÁ

Igualmente, el responsable de Stellantis ha expresado que "hubo oportunidades" para que Leapmotor comenzase a fabricar vehículos en México o Canadá dentro de la 'joint venture' junto al grupo franco-italiano, aunque finalmente fue Madrid la que consiguió ganar esa 'batalla' por sus cualidades y su capacidad para incrementar la productividad del grupo -característica que es una de las principales premisas del nuevo plan estratégico de la entidad 'Fastlane 2030' -.

"España es para nosotros un gran mercado. España tiene unas capacidades especiales en cuando a productividad. España tiene una gran capacidad para hacer crecer al grupo junto a Alemania, Francia e Italia", ha destacado Filosa.

Asimismo, cabe recordar que dentro del nuevo plan de viabilidad para la planta de Stellantis en Madrid, la propiedad de la sede será transferida a la filial española de Leapmotor, con quien Stellantis tiene un acuerdo colaborativo desde 2024.

¿CÓMO QUEDA ESPAÑA?

Dentro de los 25 nuevos modelos y 25 rediseños que la entidad prepara en el próximo quinqueño para su mercado europeo, España se establece en un lugar privilegiado dentro de la compañía ya que todas las sedes --Vigo, Villaverde y Figueruelas-- mantendrán sus estructuras productivas y recibirán una porción considerable de estos nuevos encargos.

Una vez se concluya la producción de los actuales Citröen C4, el ë-C4 y las variantes C4 X y ë-C4 X, que actualmente son los modelos que se ensamblan en la sede de Villaverde, se comenzará a trabajar en los modelos de Leapmotor, todavía sin una fecha confirmada y baja el paragüas de la firma china.

En el caso de Vigo, ésta tendrá un papel muy interesante en la generación de nuevos vehículos profesionales del grupo (se esperan 11 rediseños del actual portafolio y 2 nuevos vehículos comerciales de alta gama en Europa) y se seguirá produciendo el Peugeot 2008 en todas sus motorizaciones.

Aunque la entidad no reportó información sobre el SUV, sí confirmó la llegada de dos 'restyling' de las Peugeot Partner y Citroën Berlingo y que llegarán en los próximos años gracias al compartimento de las nuevas plataformas de construcción que Stellantis explorará para ganar en eficiencia productiva.

Filosa igualmente ha ensalzado la alianza con Leapmotor en Zaragoza. Un nuevo SUV eléctrico del segmento C para la marca Opel se producirá en tierras mañas a partir de 2028 y que se convertirá en el segundo modelo producido en desarrollo conjunto entre Stellantis y la firma asiática, ya que a partir del segundo semestre se comenzará a ensamblar el Leapmotor B10 en la sede aragonesa.

Pese a estas excepciones, la planta de Figueruelas seguirá orientándose en la configuración de modelos del segmento A y B como ya hace actualmente con el Peugeot 208, Lancia Ypsilon y Opel Corsa, el cual se rediseñará dentro de la estrategia de ofrecer vehículos electrificados urbanos a un coste asequible para el usuario.