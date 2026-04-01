Leapmotor lanza el B03X, con 505 kilómetros de autonomía eléctrica, que llegará en verano a Europa

Leapmotor B03X - LEAPMOTOR

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Leapmotor ha lanzado al mercado chino el A10, que será denominado B03X a nivel mundial y que supone el primer modelo fabricado sobre la nueva plataforma A de la marca asiática, con una autonomía eléctrica de 505 kilómetros.

Diseñado como el primer modelo de la nueva Serie A para los mercados globales, el B03X ha sido concebido desde el principio para cumplir con los estándares internacionales. El vehículo está construido para su despliegue global y está previsto su lanzamiento en casi 40 países y regiones.

Sus proporciones (4270 mm de longitud, 1810 mm de anchura, 1635 mm de altura y una distancia entre ejes de 2605 mm) crean una apariencia dinámica, a la que se suma un capó inclinado, superficies curvas de la carrocería, una línea de techo flotante y una amplia postura trasera, realzada por llantas de aleación de 18 pulgadas y pasos de rueda contrastantes.

Aprovechando su I+D interna de pila completa, Leapmotor sigue impulsando tecnologías de ayuda a la conducción de alto nivel --incluidos el LiDAR (mercado chino) y el procesador ADAS 8650 de Qualcomm-- en el segmento de los vehículos eléctricos económicos.

Leapmotor también presentó su nueva arquitectura ADAS World Model, capaz de ofrecer un rendimiento de conducción inteligente optimizado a nivel mundial sin requerir recursos informáticos extremos. Leapmotor se comprometió a implantar estas capacidades de alto nivel en todos los vehículos existentes equipados con LiDAR, proporcionando actualizaciones OTA gratuitas siempre que el hardware lo permita.

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO INTERIOR

El aprovechamiento del espacio del B03X es uno de sus principales puntos fuertes. Gracias a la integración de la batería en el chasis CTC 2.0 Plus y a un compartimento delantero optimizado, Leapmotor ha logrado una eficiencia espacial del 88,1%, lo que proporciona un espacio interior comparable al de segmentos de mayor tamaño.

El interior incluye 34 espacios de almacenamiento y una distribución organizativa en dos niveles, mientras que el maletero cuenta con un compartimento lavable de 106 litros bajo el suelo, ideal para separar objetos húmedos y secos. La capacidad total de carga oscila entre 602 litros y 1549 litros con los asientos traseros abatidos.

El rendimiento es otro de los aspectos más destacados. El B03X cuenta con una batería de 53 kWh que ofrece hasta 505 km de autonomía según el ciclo CLTC, lo que permite tanto los desplazamientos diarios como los viajes de larga distancia.

La recarga es muy eficiente, con una capacidad de recarga rápida de 2,5 C que permite pasar del 30% al 80% de carga en solo 16 minutos, lo que añade 250 km de autonomía. El consumo de energía es de solo 10,7 kWh por cada 100 km.

"El B03X está llamado a convertirse en un producto clave para la ambiciosa hoja de ruta de Leapmotor para 2026, con el objetivo de alcanzar un millón de ventas anuales. Al combinar estándares globales, inteligencia avanzada, un sólido rendimiento eléctrico y precios accesibles, Leapmotor pretende romper la tradicional disyuntiva entre asequibilidad y calidad", ha destacado la firma.