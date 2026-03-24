Leapmotor lanza el B10 Hybrid EV con autonomía extendida y desde 29.990 euros

Leapmotor lanza el B10 Hybrid EV con autonomía extendida de hasta 900 km y desde 29.990 euros - LEAPMOTOR

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La firma automovilística Leapmotor ha presentado este martes el nuevo B10 Hybrid EV, la versión de autonomía extendida del modelo que comenzará a producirse desde el segundo semestre en la fábrica de Figueruelas (Zaragoza) de Stellantis, aunque ahora dentro del segmento de los SUV compactos y con un precio de partida desde 29.900 euros en España.

Con este lanzamiento, la marca refuerza su estrategia de expansión en Europa y su objetivo de facilitar el acceso a la movilidad electrificada a un público más amplio, especialmente a conductores que desean beneficiarse de la conducción eléctrica sin depender exclusivamente de la infraestructura de recarga.

El B10 Hybrid EV dispondrá la tecnología 'Range Extender' con la que cuenta su 'hermano' C10 dentro del segmento D. Este sistema combina un sistema de propulsión eléctrica con un generador de gasolina integrado de 1,5 litros con potencia de 50 kW, que recarga la batería de 18,8 kWh cuando es necesario. Ello permite recorrer hasta 86 kilómetros en modo totalmente eléctrico y llegar a los 900 kilómetros de autonomía combinada gracias al depósito de combustible de 50 litros.

UN HÍBRIDO CENTRADO EN LA PROPULSIÓN ELÉCTRICA

La arquitectura híbrida desarrollada por Leapmotor sitúa la propulsión eléctrica como elemento principal del sistema, ya que las ruedas son impulsadas exclusivamente por el motor eléctrico. A diferencia de los híbridos tradicionales, el motor de combustión no está conectado mecánicamente a las ruedas --actúa únicamente como generador de electricidad-- y es el motor eléctrico el encargado de mover el vehículo siempre.

Gracias a esta configuración, el B10 Hybrid EV mantiene una experiencia de conducción eléctrica constante, con aceleración progresiva, ausencia de cambios de marcha y gestión automática de la energía, al tiempo que reduce la dependencia de puntos de recarga en trayectos largos.

Igualmente, el nuevo B10 Hybrid EV introduce cuatro modos de funcionamiento --EV+, EV, Fuel y Power+-- que permiten optimizar el consumo energético o el rendimiento en función de las necesidades del conductor.

Los modos EV y EV+ funcionan exclusivamente con energía eléctrica, lo que garantiza cero emisiones de escape y resulta especialmente adecuado para desplazamientos urbanos o trayectos diarios cortos. Por su parte, los modos Fuel y Power+ activan el generador de gasolina para proporcionar energía adicional cuando se requiere mayor autonomía, potencia o capacidad de respuesta en situaciones como viajes de larga distancia o conducción en pendientes.

MODELO FAMILIAR Y TECNOLÓGICO

El nuevo SUV presenta unas dimensiones de 4,53 m de longitud, 1,88 m de anchura y 1,65 m de altura, con una distancia entre ejes de 2,73 m, lo que permite ofrecer un amplio espacio interior y un enfoque orientado al uso familiar y urbano.

En el interior, el B10 Hybrid EV incorpora un habitáculo muy tecnológico a la par que busca la comodidad al volante para el conductor. El vehículo cuenta con una pantalla central de 14,6 pulgadas con resolución 2,5K, diseñada para gestionar las funciones de conectividad, entretenimiento y control del vehículo.

Entre las novedades tecnológicas destacan la compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, tanto por conexión inalámbrica como por cable, así como la función de conducción con un solo pedal, que permite controlar aceleración y desaceleración mediante el pedal del acelerador para recuperar energía.

En materia de seguridad, el modelo dispone de una estructura de carrocería de alta resistencia, siete airbags y 17 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Entre ellos se incluyen mejoras en el control de crucero adaptativo y en el sistema de centrado de carril, que permiten una desaceleración más progresiva en curvas y una conducción más fluida.