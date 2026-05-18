Leapmotor refuerza su alianza con el Grupo Grimaldi para impulsar su cadena logística en Europa

Leapmotor - LEAPMOTOR

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Leapmotor International, la empresa conjunta estratégica entre Stellantis y Leapmotor, ha acordado ampliar su colaboración logística con el Grupo Grimaldi para garantizar una completa cadena de suministro para su activida comercial en Europa.

La producción de Leapmotor en China está estrechamente alineada con la capacidad marítima y la disponibilidad de las terminales, lo que a menudo requiere soluciones a medida y específicas para cada caso. Esta alianza permite a la firma asiática responder a la fuerte demanda del mercado, al tiempo que refuerza su posición dentro del ecosistema de Stellantis.

Este refuerzo de su colaboración llega tras haber transportado con éxito cerca de 100.000 vehículos desde China a Europa en los últimos 18 meses, incluidas más de 20.000 unidades destinadas al mercado italiano en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2026.

La operación se llevó a cabo mediante un programa estructurado de 15 travesías durante el primer trimestre de 2026, conectando China con múltiples puertos de entrada europeos (Amberes, Portbury, Valencia, Vigo, Setúbal, Livorno, Civitavecchia y Gioia Tauro).

"Esta iniciativa pone de relieve la capacidad de Leapmotor para diseñar y gestionar cadenas de suministro complejas y a gran escala, ofreciendo soluciones logísticas integrales de extremo a extremo en colaboración con el Grupo Grimaldi", ha destacado la firma de origen asiático.

El programa utiliza la flota de última generación de buques para el transporte de automóviles y camiones (PCTC) del Grupo Grimaldi, que incluye el Grande Svezia, el Grande Michigan, el Grande Istanbul y el Grande Tianjin. Estos buques representan una parte de una importante inversión en 17 nuevos PCTC, cada uno de los cuales cuenta con una capacidad superior a las 9.000 CEU (unidades equivalentes a un automóvil).

Más allá del transporte marítimo, la colaboración se basa en la plataforma logística integrada de Grimaldi y en importantes inversiones en infraestructura. Estas instalaciones, que incluyen centros clave en Italia y otras ubicaciones estratégicas en toda Europa, desempeñan un papel fundamental en el apoyo a la operación.

Con una superficie de casi seis millones de metros cuadrados de zonas portuarias equipadas, permiten procesos de manipulación de vehículos altamente eficientes y optimizados, incluyendo la preparación, el mantenimiento y la recarga de baterías.