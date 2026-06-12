Leapmotor refuerza su gama con el B05, su compacto 100% eléctrico y muy español por unos 23.000 euros

El nuevo Leapmotor B05 - Leapmotor

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Leapmotor ya vende en España el nuevo modelo 100% eléctrico B05, un compacto deportivo perteneciente al segmento C y que puede ofrecer más de 480 kilómetros de autonomía, por un precio de partida en torno a los 23.775 euros (disponible, con descuentos, por 19.500 euros).

Este es el modelo más versátil y ágil de la marca y con el que la firma asiática refuerza su gama, con una nueva opción para los conductores españolas que ha sido diseñada con el fin de tener "la mejor experiencia de conducción". El nuevo turismo promete ser un superventas en España, donde arrancará su producción, concretamente en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza).

Esta capacidad para sorprender al volante en cualquiera de los trayectos que realice el conductor, ya que está pensado para cualquier tipo de desplazamiento diario, tiene su explicación en la potencia del motor, con una capacidad de respuesta inmediata en la aceleración, pasando de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos.

El modelo dispone de dos opciones de batería, con capacidades de 67,1 y 56,2 kWh, con un consumo medio de 15,9 kWh/100 km. Propulsado por un sistema de tracción eléctrica de alta eficiencia, ofrece 218 CV (160 kW) y 240 Nm de par. La arquitectura de tracción trasera, combinada con una distribución del peso 50:50 y una configuración de la suspensión ajustada en colaboración con los expertos en chasis de Stellantis a nivel mundial, garantiza una combinación equilibrada de confort y precisión.

En cuanto a las dos opciones de batería disponibles, una de 56,2 kWh ofrece una autonomía WLTP de 401 km y la ProMax de 67,1 kWh una autonomía WLTP de 482 km. La capacidad de carga rápida de hasta 174 kW CC permite recargar la batería del 30% al 80% en aproximadamente 17 minutos, lo que minimiza el tiempo de inactividad durante los viajes más largos.

DISEÑO AERODINÁMICO Y ELEGANTE

En cuanto al diseño, el Leapmotor B05 combina la elegancia deportiva con el confort diario. Sus proporciones inspiradas en un coupé, su amplia distancia entre ejes y sus distintivas puertas sin marco crean una presencia audaz y atlética, mientras que la tracción trasera garantiza una dinámica de conducción envolvente.

El B05 se presenta como uno de los modelos más anchos y amplios del segmento, al sumar 4.430 mm de largo y 1.520 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.735 mm. Estas proporciones le permiten ganar en aerodinamismo, con un coeficiente del 0,26.

Visualmente, el B05 destaca por su fuerte presencia en la carretera y sus proporciones seguras. Los característicos faros LED de estilo 'blade', una barra de luces trasera que abarca todo el ancho, las líneas esculpidas de la carrocería y las llantas de aleación aerodinámicas 'Swift-Wing' de 19 pulgadas completan la dinámica identidad exterior.

Disponible en una cuidada paleta de expresivos tonos exteriores --Amarillo Relámpago, Gris Viento, Negro Metalizado, Azul Noche Estrellada y Plata Galáctica--, el B05 invita a los conductores a personalizar su viaje "con estilo", según destaca la propia marca.

INTERIOR MINIMALISTA Y LUMINOSO

En el interior, el B05 adopta un enfoque refinado y minimalista. Una disposición centrada en el conductor sitúa una pantalla táctil central de 14,6 pulgadas junto a un cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas, lo que garantiza un acceso claro a la información de conducción y de infoentretenimiento.

Los materiales de alta calidad y las superficies suaves realzan la percepción de calidad, mientras que los asientos de cuero ecológico contribuyen al confort y a un ambiente más saludable en el habitáculo. Los asientos delanteros calefactables y una ergonomía bien pensada refuerzan aún más la facilidad de uso en el día a día.

El B05 ofrece un generoso espacio interior tanto para los ocupantes delanteros como para los traseros. Los asientos traseros se reclinan 27 grados para mejorar el confort en los viajes largos. Un techo panorámico con parasol eléctrico completa el espacio, creando un ambiente luminoso y diáfano.

La practicidad se aborda mediante 25 compartimentos de almacenamiento distribuidos por todo el habitáculo y un maletero que ofrece hasta 1.400 litros de capacidad con los asientos traseros abatidos.

Finalmente, el vehículo transmite seguridad. La protección de los ocupantes corre a cargo de 7 airbags, incluido uno central para reducir las lesiones en caso de impacto. Para reforzar la confianza en la conducción diaria, el B05 está equipado con 21 funciones avanzadas de asistencia al conductor (ADAS), que funcionan mediante 14 sensores y cámaras y que ofrecen conducción autónoma de nivel 2.

DOS ACABADOS

La gama Leapmotor B05 se articula en torno a una estructura clara e intuitiva de dos versiones, Life y Design, diseñadas para simplificar la decisión de compra al tiempo que se mantiene un alto nivel de equipamiento de serie en toda la gama. La versión Life está disponible con la batería Pro de 56,2 kWh, que ofrece una autonomía de hasta 401 km según el ciclo WLTP.

Situada en lo más alto de la gama, la versión Design se ofrece exclusivamente con la batería Pro Max de 67,1 kWh, que proporciona una autonomía de hasta 482 km según el ciclo WLTP, y mejora aún más la experiencia del B05 con características de confort adicionales, materiales interiores refinados y un sistema de audio mejorado.