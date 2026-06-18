Leapmotor supera los 1,5 millones de entregas a nivel mundial

Gama de vehículos de Leapmotor - LEAPMOTOR

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La firma china Leapmotor ha alcanzado el hito de acumular 1,5 millones de vehículos entregados en todo el mundo, tan solo ocho meses después de superar la barrera del millón de unidades, debido a su reciente impulso internacional

Desde que entregó su primer vehículo en China en junio de 2019, la empresa ha mantenido un impulso sólido y constante, alcanzando las 500.000 entregas acumuladas en octubre de 2024 antes de superar la barrera del millón en octubre de 2025, un resultado acelerado significativamente por su expansión global a través de la empresa conjunta Leapmotor International.

"Este logro pone de relieve la rápida expansión de la marca y su creciente presencia internacional, además de representar un nuevo capítulo en su evolución como fuerza líder en el panorama mundial de la movilidad eléctrica" ha destacado la propia firma.

El objetivo de Leapmotor es ofrecer soluciones de movilidad "inteligentes y placenteras" a un público global cada vez mayor. Con una gama diversificada que abarca desde ágiles coches urbanos para clientes jóvenes y contemporáneos hasta versátiles modelos orientados a la familia, la marca sigue teniendo gran aceptación en los mercados clave gracias a su enfoque en la innovación, la eficiencia y el diseño centrado en el usuario.

En España, Leapmotor espera multiplicar "al menos por dos" sus ventas en el mercado español en 2026, con nuevos lanzamientos "en todos los segmentos y en varias tecnologías" que impulsarán su negocio, tras vender 2.975 coches en España en 2025.

A su vez, en Europa, tiene el objetivo de llegar al millón de unidades vendidas al cierre del ejercicio, para lo que está trabajando en aumentar los vehículos que produce en suelo europeo, en países como España.