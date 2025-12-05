Leasys (Stellantis) nombra consejero delegado a Andrea Bandinelli

Archivo - Andrea Bandinelli, nuevo consejero delegado de Leasys - STELLANTIS - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Leasys, empresa de movilidad de alquiler a medio y largo plazo participada a partes iguales por Stellantis y Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, ha anunciado el nombramiento de Andrea Bandinelli como consejero delegado, con efecto inmediato.

Andrea Bandinelli comenzó su carrera en Groupe PSA (posteriormente Stellantis) hace 25 años en el departamento de servicios financieros, donde ocupó puestos clave antes de asumir responsabilidades en finanzas y relaciones con inversores.

Recientemente, se desempeñó como director financiero para Oriente Medio y África, tras haber sido director financiero de Movilidad y director de Relaciones con Inversores.

"Con su experiencia financiera y visión estratégica, Andrea Bandinelli liderará a Leasys en su misión de ofrecer soluciones de movilidad innovadoras, sostenibles y centradas en el cliente en toda Europa", ha resaltado la compañía.

Leasys gestiona una flota de 950.000 vehículos en 11 países, ofreciendo servicios que abarcan desde leasing a medio y largo plazo hasta soluciones avanzadas de gestión de flotas para empresas de todos los tamaños. Leasys se formó a partir de la fusión de dos entidades líderes, Leasys y Free2Move Lease, y se ha consolidado como pionera en movilidad global integrada.

"Es un honor para mí asumir la responsabilidad de dirigir Leasys en un momento tan prometedor para el sector de la movilidad. Nuestro objetivo es impulsar la innovación y ofrecer soluciones flexibles y sostenibles que satisfagan las necesidades en constante evolución de nuestros clientes en toda Europa", ha declarado Andrea Bandinelli.