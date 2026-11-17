Lepas firma un acuerdo con Santander Consumer para ofrecer ventajas de financiación en España - LEPAS

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lepas, la nueva marca del Grupo Chery en España, ha firmado un acuerdo estratégico con Santander Consumer como socio financiero de la marca con el fin de ofrecer soluciones de financiación exclusivas, facilitando el acceso a la gama.

El primer modelo con el que Lepas ha desembarcado en España, el Lepas L8, es el primero en beneficiarse de este acuerdo. Gracias a la colaboración entre Lepas y Santander Consumer los clientes podrán acceder al SUV mediante una financiación exclusiva.

Combinada con la campaña de lanzamiento de la marca, los descuentos asociados a la financiación y las ayudas del Programa Auto+, esta oferta permite acceder al Lepas L8 desde 33.990 euros para el acabado Essence y desde 36.490 euros para el acabado Elegance.

"Estamos muy satisfechos de haber alcanzado esta alianza con Santander Consumer, que nos permitirá acercar la filosofía de Lepas a los clientes españoles mediante unas condiciones de financiación muy competitivas", ha destacado el consejero delegado de Chery en España y Portugal, Andrew Li.

Por su parte, el director general de Santander Consumer, Fernando Jáñez, ha señalado que están "muy ilusionados" por acompañar a Lepas en sus primeros pasos en España. "Compartimos la ambición de acercar una nueva forma de movilidad a los clientes, y queremos hacerlo ofreciendo una financiación sencilla, transparente y competitiva", ha apuntado.

La ofensiva comercial de Lepas en España se apoya en una red comercial que ya cuenta con más de 40 puntos de venta en todo el país y prevé superar los 50 antes de finalizar el año. A ello se suma una estructura logística y de posventa respaldada por la experiencia del Grupo Chery en España.

El Lepas L8 es el primer integrante de una gama que continuará creciendo en los próximos meses con la llegada de los Lepas L4 y Lepas L6, disponibles con tecnologías híbrida enchufable y 100 % eléctrica.