Lepas presenta en España sus nuevos L6 y L4, dos SUV eléctricos con hasta 450 kilómetros de autonomía

Lepas presenta en España sus nuevos L6 y L4, dos SUV eléctricos con hasta 450 km de autonomía - @LAIDEA.ES

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca china de automóviles del grupo Chery, Lepas, ha presentado en España sus nuevos L6 EV y L4 EV, dos SUV completamente eléctricos que amplían su gama en el mercado español y que llegarán a los concesionarios a finales de 2026, con las primeras entregas previstas para principios de 2027.

Los dos modelos comparten la filosofía de diseño de la compañía, denominada 'Leopard Aesthetics', así como la plataforma inteligente LEXP, desarrollada para integrar los sistemas de electrificación, conectividad y seguridad. Con ellos, Lepas amplía su oferta, que hasta ahora estaba representada en España por el L8 'Súper Híbrido'.

Con la llegada de ambos modelos, plantea una gama española formada por tres SUV con diferentes sistemas de propulsión y tamaños: el L8 Súper Híbrido y los nuevos L6 y L4 eléctricos.

LEPAS L6 EV: 217 CV Y HASTA 450 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA

El L6 EV se sitúa en el segmento C y presenta una longitud de 4,57 metros, una anchura de 1,85 metros y una altura de 1,68 metros, con una distancia entre ejes de 2,70 metros.

Su sistema de propulsión está compuesto por una batería de tecnología LFP de 65 kWh y un motor eléctrico de 160 kW (217 CV) y 275 Nm de par máximo. Con esta configuración, el SUV puede acelerar de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanzar una autonomía de hasta 450 kilómetros en ciclo WLTP.

En cuanto a la recarga, admite hasta 120 kW de potencia en corriente continua, lo que permite pasar del 30% al 80% de la batería en unos 22 minutos. También dispone de tecnología V2L de 3,3 kW, que permite utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos eléctricos externos compatibles.

El modelo cuenta con una puesta a punto específica desarrollada por el equipo europeo de chasis de Lepas. Entre sus elementos técnicos se encuentra la dirección asistida eléctrica y el sistema de frenado Bosch IBP 2.0, que interviene tanto en la capacidad de frenado como en la recuperación de energía y el tacto del pedal.

En el habitáculo, el L6 EV incorpora una pantalla central vertical de 13,2 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 8,88 pulgadas, mientras que el sistema multimedia emplea un procesador Qualcomm Snapdragon 8155 y dispone de un asistente de voz.

El maletero ofrece 410 litros de capacidad, cifra que puede aumentar hasta los 1.334 litros con los asientos traseros abatidos. A este espacio se suman otros 99 litros de almacenamiento bajo el piso.

Entre su equipamiento figuran elementos como el techo panorámico, la climatización bizona, el volante calefactado o un cargador inalámbrico refrigerado de 50 W.

L4 EV: UN SUV MÁS COMPACTO CON 218 CV

Por su parte, el LEPAS L4 EV se encuadra en el segmento C pequeño y mide 4,41 metros de longitud, 1,82 metros de anchura y 1,63 metros de altura, manteniendo también una batalla de 2,70 metros.

El modelo utiliza igualmente una batería LFP de 65 kWh, asociada en este caso a un motor eléctrico de 218 CV y 275 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h.

La autonomía homologada llega también a los 450 kilómetros en ciclo WLTP, mientras que el sistema de carga rápida admite hasta 120 kW y permite recuperar del 30% al 80% de la batería en aproximadamente 22 minutos.

El interior mantiene la configuración tecnológica del L6 EV, con un cuadro digital de 8,8 pulgadas y una pantalla central vertical de 13,2 pulgadas gestionada por el procesador Qualcomm Snapdragon 8155. También incorpora un asistente de voz multimodal y un cargador inalámbrico refrigerado de 50 W.

El L4 EV ofrece 458 litros de maletero, una capacidad que puede aumentar hasta los 1.284 litros al abatir la segunda fila de asientos. Además, dispone de 34 espacios portaobjetos y un segundo compartimento de almacenamiento bajo el capó delantero.