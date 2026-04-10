Lepas presentará los nuevos L6 y L4 en China en abril, con la llegada prevista a España en otoño

Lepas - LEPAS

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Lepas, la nueva marca de automóviles del Grupo Chery, avanzará en abril en sus planes de expansión global apoyándose en el lanzamiento de nuevos modelos totalmente eléctricos, el Lepas L6 y Lepas L4, durante el Salón del Automóvil de Pekin.

En dicho evento, la firma dará a conocer su visión de la movilidad eléctrica y presentará por primera vez a nivel mundial los nuevos modelos. Ambos marcarán el inicio de su ofensiva global, con una propuesta que combinará diseño, tecnología y funcionalidad en equilibrio, completando la gama junto al buque insignia, el Lepas L8.

Este último modelo será el primero que aterrice en España este año, previsiblemente este verano, convirtiéndose en el primer mercado europeo, junto a Italia, al que llegará la firma china. El modelo ofrece 205 kW (279 CV) de potencia y 365 Nm de par.

El Lepas L4 es un nuevo SUV urbano que se convertirá en el tercer modelo que ofrezca la compañía en España, con su llegada prevista para este mismo año. Con 4.420 mm de longitud (4.406 mm en la versión PHEV) y 2.700 mm de batalla, el Lepas L4 combina proporciones equilibradas para la movilidad urbana y los desplazamientos cotidianos.

Por su parte, el Lepas L6 también llegará en otoño a España. Este modelo se trata de un SUV de 279 CV con una longitud de 4,50 metros y un interior con estilo premium y de buena habitabilidad trasera.

La expansión de Lepas se apoyará en la estructura global del Grupo Chery, con presencia en más de 130 países y regiones, más de 19 millones de usuarios en todo el mundo y 23 años consecutivos como el principal exportador chino de vehículos de pasajeros. Esta base permitirá a la marca acelerar su desarrollo internacional con una propuesta adaptada a los distintos mercados.

En este contexto, Lepas continuará avanzando en la integración de marca, producto, red comercial y ecosistema. Dentro de este enfoque, la marca cuenta con nuevas soluciones tecnológicas orientadas a enriquecer la experiencia del usuario, entre ellas AiMOGA, la división de robots humanoides del Grupo Chery, que aporta una visión avanzada del papel de los asistentes inteligentes en el ecosistema de movilidad del futuro.