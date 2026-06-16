Lepas recibe las primeras unidades del híbrido enchufable L8 para iniciar sus ventas en España

Lepas L8 - Lepas

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Lepas ha traído ya hasta el Puerto de Barcelona las primeras unidades del SUV L8 Super Hybrid, su primer vehículo, de motorización híbrida enchufable, con el que arranca sus ventas en España.

Desde su producción y ensamblaje en Wuhu (China), donde el Grupo Chery tiene sus instalaciones, los vehículos han recorrido miles de kilómetros por vía marítima durante algo más de 25 días hasta alcanzar el Puerto de Barcelona. Transportados mediante el sistema Ro-Ro (Roll-on/Roll-off), una solución logística específica para el transporte internacional de vehículos que permite embarcarlos y desembarcarlos rodando por sus propios medios, las primeras unidades del Lepas L8 inician ahora una nueva fase de su viaje.

"La llegada de las primeras unidades del Lepas L8 Super Hybrid a España representa mucho más que el desembarco de un nuevo vehículo; simboliza el inicio de una nueva etapa para LEPAS en uno de los mercados más importantes de Europa. Estamos convencidos de que los clientes españoles encontrarán en LEPAS una propuesta diferente, donde diseño, innovación y eficiencia conviven de forma natural, ha destacado el director general de Lepas en España, Brian Yu.

Tras superar los correspondientes procesos aduaneros y las últimas inspecciones técnicas previas a su entrega, los vehículos serán distribuidos a la red de concesionarios de Lepas en España, donde todo está preparado para el inicio de su comercialización en los próximos días. De este modo, los primeros clientes interesados puedan conocer y probar el Lepas L8 Super Hybrid en su concesionario más cercano.

El Lepas L8 Super Hybrid es solo el primer paso de una ofensiva de producto con la que la marca quiere consolidar su presencia en el mercado español. En los próximos meses, Lepas ampliará su gama con la incorporación de los Lepas L6 y Lepas L4, disponibles en versiones híbridas enchufables y eléctricas, configurando una oferta capaz de responder a las distintas necesidades de movilidad de los clientes.