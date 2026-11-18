El nuevo NX de Lexus. - LEXUS

Estrena en primicia en Europa una experiencia a bordo que combina fragancias, luz y sonido para crear una atmósfera personalizada

TURÍN (ITALIA), 18 (EUROPA PRESS)

La marca japonesa Lexus ha presentado este martes en Turín (Italia) su nuevo NX, el modelo más vendido de la marca en Europa y del que prevé vender 4.000 unidades anuales en España. Los primeros llegarán a los concesionarios en marzo y se entregarán a los clientes en abril.

Así lo han detallado en una rueda de prensa en la capital del Piamonte el director de Marketing de Lexus Europa, Aurelio García, y el jefe de producto del NX, Mauro Padilla, que han incidido en que esta renovación del NX exhibe un diseño más deportivo, mejoras en sus dos motorizaciones y un interior más tecnológico, entre otras novedades.

El SUV NX es uno de sus modelos estratégicos en España y Europa, donde representa aproximadamente el 30% de las ventas de la marca. En España se vendieron el año pasado unas 3.500 unidades, lo que supuso una cuota de mercado del 9%. Ahora afronta esta nueva etapa con cambios en diseño, tecnología, comportamiento dinámico, electrificación y seguridad.

La nueva generación mantiene la esencia del modelo anterior, pero introduce mejoras profundas con el objetivo de elevar el confort y la experiencia de conducción. "Siempre creamos elementos centrados en la persona y ponemos la experiencia del cliente por encima de todo", ha dicho García sobre la filosofía que impera tanto en la marca como en la actualización del NX.

La actualización tiene cuatro acabados y se articula en torno a cinco grandes áreas: diseño exterior, interior y tecnología, comportamiento dinámico, experiencia de conducción y seguridad.

En el apartado estético, el nuevo NX presenta una imagen más deportiva y "contundente", con una parrilla frontal más marcada y una integración renovada de los elementos ópticos delanteros y traseros.

En el interior prima el minimalismo japonés bajo el concepto 'Clean and Tech Design', que combina una limpieza visual con una mayor integración tecnológica. Las dos pantallas principales, la multimedia y el cuadro de instrumentos, presentan una disposición más alineada para facilitar la lectura de la información sin que el conductor tenga que desviar tanto la mirada.

García y Padilla han destacado el sistema de botones ocultos que permanecen integrados en las superficies del salpicadero y se iluminan cuando el usuario acerca la mano. Esta solución busca reducir la saturación visual y ofrecer un entorno más limpio y sofisticado.

El sistema multimedia también ha sido renovado para ofrecer una respuesta más rápida, una navegación más intuitiva y accesos directos que facilitan el manejo de sus principales funciones.

Otra de las novedades es la incorporación por primera vez en Europa del sistema 'Sensory Concierge' para los modelos más altos de gama. Se trata de "una experiencia a bordo que combina fragancias, luz y sonido para crear una atmósfera interior única y personalizada", según palabras de García. Permite seleccionar distintos ambientes a bordo, actuando sobre elementos como la iluminación, el sonido, la temperatura, las fragancias e incluso el techo solar.

El sistema ofrece tres ambientes que permiten favorecer la concentración, aportar energía o facilitar la relajación y que combinan iluminación con sonidos o fragancias olfativas.

MÁS DE 100 KM DE AUTONOMÍA EN LOS HÍBRIDOS ENCHUFABLES

La marca nipona ha actualizado las dos motorizaciones del NX, tanto la híbrida convencional como la híbrida enchufable, ambas de sexta generación. En la primera, las mejoras en el sistema eléctrico, junto con los ajustes realizados en el chasis y la distribución de masas, permiten mejorar la eficiencia y el comportamiento dinámico.

Por su parte, la versión híbrida enchufable aumenta su autonomía eléctrica desde los aproximadamente 68 kilómetros de la generación anterior hasta más de 100 kilómetros, según los datos avanzados durante la presentación. La marca busca así que los desplazamientos cotidianos puedan realizarse mayoritariamente en modo eléctrico.

Esta variante también incorpora carga rápida en corriente continua y el sistema permite cargar del 10 al 80% de la batería en menos de 30 minutos.

Lexus ha intervenido también en la estructura de este SUV y los elementos del chasis para conseguir un vehículo más estable, confortable y preciso. La rigidez de la carrocería aumenta aproximadamente un 25%, mientras que las baterías se sitúan en una posición más baja, bajo el suelo del vehículo. El centro de gravedad desciende 20 milímetros respecto a la generación anterior.

El nuevo NX incorpora, además, mejoras en las suspensiones así como ajustes en la dirección. La posición de conducción también ha sido revisada y el conductor se sitúa más cerca del suelo, el cuadro de instrumentos se aproxima un centímetro y el volante se ha reducido para mejorar la ergonomía, la visibilidad y la conexión entre el conductor y el vehículo.

PREFERENCIAS EUROPEAS

El desarrollo dinámico ha contado con una especial atención al mercado europeo, donde el NX es el vehículo más vendido. El equipo técnico de refinamiento del comportamiento del vehículo, en Alemania, ha llevado a cabo pruebas en carreteras europeas para adaptar su respuesta a las preferencias de conducción del continente.

En materia de seguridad, el nuevo NX incorpora la sexta generación del Lexus Safety System+, con mejoras en la detección de motocicletas y en la capacidad de respuesta de diferentes asistentes. Este conjunto de tecnologías forma parte del equipamiento de serie de la gama.