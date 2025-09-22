Lexus completa la gama del RZ 2026, disponible desde 52.000 euros, con dos nuevas motorizaciones

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lexus ha completado la gama de RZ 2026 con dos nuevas motorizaciones --el RZ 500e y el RZ 550e F Sport--, que incorpora, entre otros, el sistema de tracción total inteligente Lexus Direct4, y que estará disponible a partir de febrero del próximo año desde un precio de 52.000 euros en España.

"Estas nuevas versiones aumentan la experiencia y el placer del usuario gracias a sus grandes y novedosas mejoras en potencia, eficiencia y en prestaciones. La innovación continua que Lexus introduce en la tecnología eléctrica queda plasmada en esta nueva gama RZ 2026", ha subrayado la compañía.

Los aspectos más destacados con que cuenta esta nueva gama pasan por la evolución del sistema de tracción total Lexus Direct4, el ajuste realizado por los expertos Takumi en materia de suspensiones y en un aumento en la rigidez de su carrocería. Además, cuenta con importantes medidas de reducción del ruido y las vibraciones en puntos estratégicos del vehículo.

Otro punto clave es el desarrollo del sistema Lexus Steer by Wire, al que se asocia un nuevo volante tipo jet, que prescinde de las partes superior e inferior del aro tradicional del volante, con una zona inferior achatada y zonas para posicionar los pulgares a izquierda y derecha.

El nuevo volante permite colocar los indicadores más arriba y más alejados de lo que habría sido posible con un volante convencional, de modo que se reduce al mínimo la necesidad de que el conductor ajuste su línea de visión.

Gracias a su compacto tamaño, que mide 360 mm de ancho por 197 mm de alto, se libera más espacio en la zona de las rodillas, lo que facilita tanto la entrada como la salida del vehículo. El sistema 'Steer by Wire' viene de serie en RZ 550e F SPORT y está disponible como opción en el RZ 500e e-Luxury.

Emulando a la aeronáutica, en el RZ con Lexus Steer by Wire, los sistemas de alimentación y control son redundantes, para garantizar que funcione correctamente en cualquier situación incluso de posible avería.

NUEVOS ACABADOS

El nuevo RZ con tracción total, cuenta con tres acabados entre los que elegir. En primer lugar, el e-Executive cuenta con un techo panorámico fijo que proporciona una gran luminosidad al interior del vehículo, y remata su imagen exterior con las llantas de 20" con diseño EV Premium.

Por su parte el acabado e-Luxury, exclusivo para la motorización 500e AWD, incluye llantas de aleación de 20" con diseño EV Luxury, detalles exteriores en negro brillante, retrovisor interior digital, Head Up Display en color, asientos delanteros calefactados y ventilados con memoria, faros delanteros MultiLED AHS, iluminación ambiental multicolor con la posibilidad de elegir entre 64 colores diferentes, tapicería UltraSuede y asientos traseros calefactados.

Finalmente, el deportivo RZ 550e F Sport presenta unas innovadoras llantas de 20" con diseño EV Aero, un alerón trasero de doble ala, el cambio manual interactivo Lexus Interactive Manual Drive, el control activo del sonido o el sistema de gestión dinámica del vehículo VDIM.