Lexus define la gama del RZ para 2027, con un nuevo acabado premium desde 52.000 euros

Lexus RZ 2027 - LEXUS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Lexus ha presentado la nueva gama de acabados del RZ para 2027, con cuatro opciones entre las que se incluye una versión Premium, que ofrece un amplio equipamiento de serie y una autonomía eléctrica superior a los 500 kilómetros.

En concreto, según ha dado a conocer la marca nipona, el RZ cuenta con cuatro acabados entre los que elegir para ajustarse a la perfección a las necesidades de cada usuario. Entre estos acabados, se incluyen el Executive, el cual puede escogerse en opciones de tracción FWD o AWD; el Luxury, pensado para aquellos clientes que buscan un RZ al que no le falte detalle; el deportivo acabado F Sport, o el nuevo acabado Premium.

El RZ Premium ofrece un amplio equipamiento que añade de serie tapicería de piel sintética sobre asientos calefactados regulables eléctricamente, el sistema de calefacción radiante de Lexus, sistema de aparcamiento con visión panorámica 360°, Multimedia System Lexus Pro con pantalla táctil de 14" y navegación inteligente integrada, cuadro digital, sistema de apertura y arranque manos libres Smart Entry, portón trasero eléctrico, faros delanteros Bi-LED con tecnología AHB (AHB - Auto High Beam) y un diseño exterior que ofrece dos tipos de llantas.

La primera opción es el RZ Premium Efficiency, que, sobre llantas de 18" ofrece la mayor autonomía eléctrica, de hasta 561 km en ciclo combinado. Mientras, la segunda opción, el RZ Premium, ofrece unas llamativas llantas de 20" y diseño mecanizado, para alcanzar autonomías de más de 510 km "sin renunciar a una estética rompedora".

Otra gran apuesta dentro de la nueva gama RZ 2027 es la continuidad que Lexus ofrece para el sistema de dirección por cable Lexus Steer by Wire. Opcional en el acabado Luxury y equipado de serie en el deportivo F SPORT, permite a los clientes experimentar "la conducción del mañana" gracias a su volante tipo Jet.

Entre otras características, cabe mencionar que el RZ se trata del primer modelo en combinar un sistema de dirección Steer-by-Wire asociado a un volante de nuevo diseño, radicalmente atractivo, tipo Jet, con un funcionamiento sencillo e intuitivo, que incrementa la seguridad y la visibilidad, y que goza de una gran respuesta y un control preciso en todo momento.

"Con la llegada del Lexus RZ 2027, la marca continúa apostando por una gama ganadora y altamente competitiva que cuenta con el RZ Premium como gran protagonista", ha resumido la marca, que ofrece el modelo desde 52.000 euros.