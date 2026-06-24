Lexus lanza su 'crossover' UX híbrido con motor de 199 CV desde 41.750 euros en España - LEXUS

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca japonesa Lexus refuerza su apuesta por la movilidad híbrida premium con el nuevo UX 300h, su crossover compacto que combina un diseño deportivo, un amplio despliegue tecnológico pensado para responder a las necesidades de la conducción diaria y que cuenta con un precio de entrada en España desde los 41.750 euros.

El nuevo UX cuenta con una completa gama con hasta cuatro acabados diferentes: 'Urban', 'F Sport Legend' (desde 44.750 euros), 'F Sport+' (a partir de 52.500 euros) y 'Omotenashi' (disponible desde 57.500 euros), que permiten al cliente elegir el UX que mejor encaja con su carácter y sus necesidades del día a día.

El modelo, que sustituye al anterior UX 250h, incorpora la última generación del sistema híbrido autorrecargable de la marca con un motor de gasolina de 2.0 litros y cuatro cilindros que imprimen una potencia total de 199 CV de potencia y una mejora en las prestaciones con una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 8,1 segundos, manteniendo al mismo tiempo unos niveles de consumo y emisiones contenidos.

Todos los acabados de la gama UX incluyen la Selección del Modo de Conducción, con los modos 'Eco', 'Normal' o 'Sport', para aumentar a 'Sport+' y 'Custom' en las versiones más deportivas de la gama a fin de adaptar la experiencia a las necesidades del usuario.

UN DISEÑO QUE NO SE SEPARA DEL ANTERIOR UX

En el apartado estético, el UX 300h mantiene la identidad visual característica de Lexus, con una silueta compacta de inspiración urbana, pasos de rueda marcados y una imagen dinámica reforzada por elementos aerodinámicos que contribuyen tanto a la eficiencia como a la estabilidad en marcha. La parrilla frontal de gran tamaño y la firma luminosa LED acentúan su carácter premium y tecnológico.

Entre las novedades destaca la incorporación de una instrumentación digital de hasta 12,3 pulgadas (desde el acabado F Sport Legend), una pantalla de 8 pulgadas con información para el conductor, una interfaz multimedia más avanzada, así como opciones de compatibilidad con Apple CarPlay, Android Auto o la nueva aplicación Lexus Link+.

Además, el habitáculo integra materiales de alta calidad y soluciones destinadas a mejorar el aislamiento acústico y reducir vibraciones. Entre las opciones de tapizado a escoger están la tela, el cuero sintético Tahara o el cuero genuino, que se pueden escoger en colores light beige, avellana, negro y blanco ceniza, y que de forma exclusiva para la versión F SPORT+ pueden ser en rojo coral, blanco F y negro.

En el apartado de colores exteriores se puede escoger entre 8 tonalidades diferentes, entre las que se encuentran colores como el atrevido Copper Petra o los Blanco Nova y Azul Eléctrico, estos últimos en exclusiva para las versiones 'F Sport Legend' y 'F Sport+'.

En materia de seguridad, el crossover incorpora de serie la última evolución del paquete Lexus Safety System+, que incluye asistentes avanzados a la conducción y funciones de prevención de accidentes. Entre ellas figuran sistemas de monitorización del conductor, control de crucero adaptativo y tecnologías de asistencia para el mantenimiento de carril.