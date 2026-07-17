El Lexus LFA Concept debuta en movimiento en el Festival de Goodwood 17 años después del estreno del LFA - MATT HOWELL

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Lexus ha sorprendido en el Festival de la Velocidad de Goodwood con la primera aparición dinámica a nivel mundial del LFA Concept, el prototipo que anticipa el futuro deportivo eléctrico de la marca y que ha rodado por primera vez en el tradicional recorrido de ascenso de la colina del certamen británico.

La participación del modelo se produce 17 años después de que el Lexus LFA con motor V10 hiciera su debut como prototipo en este mismo evento, considerado uno de los principales escaparates internacionales del automóvil de altas prestaciones.

Aunque inicialmente estaba prevista únicamente su exhibición estática en el paddock de superdeportivos del festival, la marca decidió incorporar por sorpresa el LFA Concept a las sesiones de demostración en pista celebradas entre el 9 y el 12 de julio.

El prototipo, todavía con la carrocería camuflada, compartió protagonismo con los también experimentales GR GT y GR GT3 de Toyota Gazoo Racing, modelos con los que comparte parte de su desarrollo tecnológico.

Según la compañía, la presencia conjunta de los tres vehículos refleja la estrategia multitecnológica del grupo para el desarrollo de modelos de altas prestaciones, que combina sistemas híbridos para carretera y competición con nuevas soluciones de propulsión totalmente eléctricas.

Durante las cuatro jornadas del festival, el LFA Concept fue conducido por varios pilotos vinculados a Toyota Gazoo Racing y al desarrollo de vehículos de competición, entre ellos Elfyn Evans, integrante del equipo Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT); Kazuki Nakajima, vicepresidente de Toyota Racing; Hiroaki Ishiura, piloto de desarrollo del LFA Concept y de los prototipos GR GT y GR GT3; Sho Tsuboi, campeón de la categoría Super GT; Yuichi Nakayama y el piloto alemán Uwe Kleen.

Lexus ha explicado que el LFA Concept representa su visión de un deportivo eléctrico de nueva generación, concebido para combinar un elevado nivel de prestaciones con una experiencia de conducción emocional, inspirándose en el legado del LFA original.

El director general del proyecto, Yukihiro Yukita, ha señalado que el objetivo del modelo es ofrecer una experiencia "multisensorial" y explorar los límites de los deportivos eléctricos mediante una combinación de rendimiento, diseño y tecnología.

Asimismo, ha destacado que el vehículo busca proporcionar una experiencia de conducción inmersiva gracias a la integración entre la aerodinámica y el diseño de la carrocería, con el propósito de crear un modelo que genere un vínculo emocional duradero con el conductor.