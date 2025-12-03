Linde+Wiemann recibe 2,5 millones del ICF para la fabricación de una furgoneta de Mercedes-Benz

El ICF financia con 2,5 millones a Linde+Wiemann para la nueva furgoneta eléctrica de Mercedes-Benz - ICF

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Finances (ICF) ha financiado con 2,5 millones de euros a Linde+Wiemann España, perteneciente al grupo alemán con sede en La Garriga (Barcelona) dedicado a la fabricación de piezas industriales para vehículos, para impulsar el lanzamiento mundial de la nueva furgoneta 100% eléctrica de Mercedes-Benz.

Esta operación se alinea con el compromiso del grupo "con la electrificación, competitividad industrial y colaboración con socios financieros públicos", informa el ICF en un comunicado este miércoles.

Asimismo, contribuye a que Linde+Wiemann España produzca piezas en su planta de La Garriga.

El gerente de Linde + Wiemann España, Carlos López, ha agradecido al ICF "su proximidad y flexibilidad, que han sido claves para asegurar la financiación de estos proyectos y acompañar un reto estratégico como es el lanzamiento de la nueva furgoneta eléctrica".

Por su parte, la consejera delegada del ICF, Vanessa Servera, ha dicho: "Este es un proyecto industrial que suma innovación, sostenibilidad y crecimiento de los que nos gusta formar parte y hacer posible desde la banca pública de la Generalitat".