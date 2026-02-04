Liux invertirá 30 millones de euros en Castilla-La Mancha en una nueva fabrica de vehículos eléctricos

Liux - LIUX

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La española Liux instalará una fábrica de vehículos en Azuqueca de Henares (Guadalajara), con una capacidad para producir 15.000 vehículos al año a partir de 2028 y que contará con una inversión total de 30 millones de euros durante los próximos cinco años.

Así lo ha anunciado este jueves la compañía, en un acto que ha contado con la participación del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha destacado este proyecto como un eje estratégico para la generación de empleo local y el desarrollo económico de la región.

La planta de Liux cuenta con una superficie total de 6.000 metros cuadrados y ya ha iniciado la primera fase de la producción industrial en serie, con el objetivo de iniciar operaciones en el primer trimestre de 2026. Además, el proyecto generará 185 empleos directos y 300 indirectos, impulsando así el desarrollo económico y tecnológico de la región.

"Con esta primera apertura en Castilla-La Mancha, reafirmamos nuestro compromiso por la producción y la atracción de talento nacional. Nuestro diseño, ingeniería e I+D se desarrollan en España, aprovechando el talento del país y una red de proveedores de primer nivel en una de las regiones líderes del sector; segundo fabricante europeo y octavo mundial", ha asegurado Antonio Espinosa de los Monteros, cofundador y consejero delegado de Liux.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha comentado que el proyecto de Liux "sitúa a la comunidad como un referente en tecnología aplicada a la movilidad sostenible" y refuerza su apuesta por captar inversiones de alto valor y apoyar sectores industriales estratégicos de la economía española.

EL BIPLAZA ELÉCTRICO QUE REDEFINIRÁ LA MOVILIDAD URBANA

El Liux BIG se presenta como un vehículo urbano, enmarcado dentro de la categoría L7e. Este biplaza ligero, fabricado con carrocería de fibra de lino reciclable, baterías modulares y una eficiencia energética que duplica la media del mercado, está diseñado para responder a las necesidades reales de los consumidores más urbanitas.

Con una longitud de 2,7 metros, el Liux BIG se comercializará con dos opciones de batería de 15 a 20 kWh y con una autonomía entre 175 y 230 kilómetros, respectivamente.