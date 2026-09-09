López-Tafall (Anfac) asegura que las ayudas para comprar coches eléctricos en España son "potentes"

Archivo - El director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), José López-Tafall, en una imagen de archivo - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Anfac, José López-Tafall, ha defendido este miércoles que el sistema de ayudas con el que cuenta España para apoyar la compra de vehículos eléctricos es "bastante potente" y se ha mostrado confiado en que las siguientes convocatorias serán "sustanciosas".

Así lo ha subrayado en una entrevista en el Canal 24 horas, recogida por Europa Press, que ha concedido con motivo del día mundial del Vehículo Eléctrico, en la que ha mostrado su confianza en el Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros, y que se puso en marcha el pasado agosto.

En concreto, López-Tafall ha resaltado que el proceso abierto este año ha ganado en eficacia, al ser centralizado, y, por lo tanto, en rapidez. "Es un único proceso, una única ventanilla, un único sistema de gestión, y seguramente antes podíamos igual tener una aportación mayor, pero igual teníamos que estar esperando dos años", ha argumentado.

Además, ha puesto en valor la llegada a España de nuevos modelos chinos que han dinamizado el mercado, aunque ha advertido sobre la importancia de que las nuevas inversiones "generen valor añadido" y empleo, al tiempo que se haga una transferencia de tecnología hacia los socios locales.

"A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, nosotros no queremos cerrar el mercado, sino que nos alegramos de que vengan inversiones chinas a Europa. Pero estas deben ser socialmente responsables", ha señalado.

Así, ha detallado que deben comprometerse con el mercado europeo, con el empleo español, con la transferencia de tecnología a España. "La buena noticia es que pienso también que hay muchas marcas chinas, o al menos unas cuantas, dispuestas a hacer ese esfuerzo", ha afirmado.