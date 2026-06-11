Lynk & Co actualizará el 02 para 2027 con mejoras de conectividad, confort y personalización - LYNK & CO

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía china Lynk & Co (grupo Geely) ha presentado la actualización para 2027 (MY27) de su vehículo eléctrico 02, una revisión que incorpora mejoras en confort, conectividad, usabilidad y personalización basadas en las opiniones de los clientes y en el uso cotidiano del vehículo.

La compañía ha explicado que esta evolución mantiene el diseño y las prestaciones esenciales del modelo, al tiempo que introduce novedades destinadas a mejorar la experiencia a bordo y reforzar su competitividad dentro de la gama eléctrica de la marca.

Entre las principales novedades destaca la incorporación del nuevo color exterior 'Onyx Black', así como acabados interiores de microfibra de mayor calidad en el salpicadero y los paneles de las puertas.

Además, el modelo estrena una consola central rediseñada que amplía la capacidad de almacenamiento y mejora la funcionalidad en el uso diario.

La actualización también introduce cinturones de seguridad amarillos para reforzar la identidad visual del vehículo y mejoras en el sistema digital, que ahora ofrece un arranque más rápido y una mayor capacidad de personalización de los ajustes del conductor.

En el apartado tecnológico, el Lynk & Co 02 MY27 incorpora la función 'Hey Honk', que permite interactuar con el entorno mediante sonidos personalizados emitidos a través de los altavoces externos del vehículo, y "Game Link", una herramienta que posibilita transmitir videojuegos a la pantalla central cuando el coche está estacionado.

El consejero delegado de Lynk & Co International, Nicolas López Appelgren, ha destacado que el 02 es una pieza clave dentro de la oferta europea de la marca al tratarse de su modelo totalmente eléctrico, y señaló que las novedades introducidas responden a las demandas de los usuarios de la marca.

"La actualización del modelo para el año 2027 aporta detalles que importan a nuestros conductores, mejorando el confort, la capacidad de respuesta y la experiencia general a bordo. Es un paso natural en nuestra forma de seguir perfeccionando nuestros productos con el tiempo, basándonos en comentarios reales y en cómo la gente utiliza realmente el coche", afirmó Nicolas López Appelgren, CEO de Lynk & Co International.