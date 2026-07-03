Lynk & Co nombre consejero delegado a Mo Wang en Europa para su nueva estrategia en la región

Lynk & Co - LYNK & CO

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Lynk & Co ha decidido nombrar, con efecto inmediato, a Mo Wang como consejero delegado (CEO) de Lynk & Co International, la entidad responsable del negocio de la marca en Europa, con el fin de impulsar la siguiente etapa de su crecimiento en la región.

La firma asiática ha anunciado este y otros cambios en su dirección para respaldar su desarrollo y expansión en Europa y avanzar en la colaboración comercial anunciada en marzo de 2026 entre Lynk & Co, Volvo Cars y Geely Auto.

Desde esta posición, Mo Wang dirigirá la entidad responsable del negocio de la marca en Europa, supervisará los principales proyectos estratégicos de la región y actuará como principal enlace entre la organización global de Lynk & Co y Volvo Cars en Europa.

Mo Wang se incorporó a Lynk & Co como consejero delegado adjunto en abril de 2026. Anteriormente ocupó el cargo de director general de Geely Brand Europe, donde adquirió una experiencia directiva y conocimiento tanto de la marca como del ecosistema Geely.

Asimismo, y una vez se formalicen los acuerdos definitivos, Martin Persson, actual director general de Volvo Cars Noruega, asumirá la responsabilidad del negocio de Lynk & Co en Europa. Será el máximo responsable de las operaciones, el crecimiento y los resultados comerciales de la marca en la región, y reportará a Erik Severinson, director comercial de Volvo Cars.

Por su parte, Nicolas López Appelgren dejará su cargo como consejero delegado (CEO) de Lynk & Co International. Estos cambios representan un nuevo paso en el proceso mediante el cual Volvo Cars y Lynk & Co están desarrollando una colaboración destinada a acelerar el crecimiento de la marca en Europa.

El alcance definitivo de las futuras responsabilidades de Volvo Cars en relación con las operaciones comerciales y de marca en la región seguirá sujeto a la firma de los acuerdos finales y a la obtención de las correspondientes autorizaciones regulatorias.

Geely Auto Group, como empresa matriz de Lynk & Co en China, seguirá siendo responsable del desarrollo global de producto, la homologación de vehículos y las operaciones de la marca fuera de Europa.

UNA COLABORACIÓN EN MARCHA

Las primeras fases de colaboración entre Lynk & Co y Volvo Cars ya están en marcha. Durante el último año, Volvo Cars ha apoyado la expansión de la red de concesionarios de Lynk & Co en Europa y actualmente presta soporte en áreas como la distribución de recambios, la logística de vehículos y la gestión de vehículos de ocasión.

Paralelamente, continúan los trabajos para desarrollar las siguientes fases de esta colaboración comercial a medida que avanza el proceso de integración previsto para 2026.

Tal y como se anunció previamente, la colaboración continúa sujeta a la firma de los acuerdos definitivos. Lynk & Co mantendrá su independencia como marca y seguirá formando parte de Geely Auto Group, sin cambios en su estructura accionarial.