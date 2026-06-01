Madrid es la ciudad española que más recaudará por multas en 2026, con 195 millones

Madrid es la capital española que más recaudará por multas en 2026, con 195 millones, según Dvuelta. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Madrid ha liderado un año más el 'ranking' de recaudación por multas de tráfico en 2026, con 194,5 millones de euros, 3,4 veces más que Barcelona, según el estudio elaborado por Dvuelta, entidad dedicada a la defensa de los conductores.

La capital española lleva años manteniendo esta posición, pese a que en 2026 el presupuesto municipal ha contabilizado un 6,7% menos por multas que en 2025.

Con todo, solo Madrid ha recaudado por multas casi la mitad que la DGT en toda la red de carreteras, con excepción de las de Cataluña y País Vasco. Según el estudio, Madrid recauda 3,4 veces más que Barcelona, la segunda ciudad más multadora.

En este sentido, la recaudación madrileña está impulsada por una política sancionadora "especialmente agresiva" y por la extensión de las zonas de control y vigilancia, así como por la intensificación de la recaudación por Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Por otro lado, las Palmas de Gran Canaria ha protagonizado en 2026 el mayor incremento porcentual de recaudación por multas de tráfico, con un 9,4% de aumento respecto de 2025, hasta alcanzar los 9 millones de euros.

Según los datos del informe de Dvuelta, la capital canaria ha consolidado una "tendencia alcista" impulsada por la intensificación de los controles y la ampliación de las zonas de vigilancia.

Por el contrario, Palma de Mallorca es la ciudad que más recorta su presupuesto de multas, con un 11,1% menos, seguida de Madrid (6,7%) y Barcelona (5,6%).

En cuanto a la recaudación por habitante, el análisis de Dvuelta revela que Palma de Mallorca ha encabezado el 'ranking' con 120,1 euros recaudados por habitante, seguida de Bilbao (103,7), Madrid (95,7) y Sevilla (81,2 euros).

Así, la media de las diez capitales es de 80,8 euros, y la que menos prevé ingresar por los mismos conceptos es Zaragoza, con 57,1 euros.

El informe de Dvuelta incorpora un análisis de los ingresos totales, sumando a las sanciones lo recaudado por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), llamado impuesto de circulación, y los ingresos por los vehículos retirados por la grúa.

En ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga, el IVTM puede superar fácilmente los 130 euros anuales para un turismo de gama media. Sumados todos los conceptos disponibles, la cifra total por multas, IVTM y grúa supera los 821 millones de euros para 2026 (sin incluir la grúa de Málaga, cuyo dato no está disponible). De ese importe total, el 41,9% corresponde solo a Madrid, que ingresará por todos estos conceptos 344,5 millones de euros en 2026.

Barcelona se sitúa en el segundo lugar de la tabla, con 125 millones (2,7 veces menos que Madrid), seguida de Sevilla y Palma de Mallorca, que cobra protagonismo por su elevada recaudación per cápita. Cierran la tabla de cantidades totales las ciudades de Bilbao, Murcia y Las Palmas.

Cabe señalar que las ciudades en conjunto recaudan por IVTM (404,5 millones) más que por multas (379,9 millones), invirtiéndose la relación respecto a 2025.

En conjunto, el informe de Dvuelta alerta sobre el riesgo de que la función sancionadora pierda su carácter preventivo y se convierta en un "mero instrumento de financiación".