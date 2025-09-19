Mahle anuncia un ERE en Motilla de Palancar (Cuenca) y Paterna (Valencia) para 740 empleados

En España cuenta con 2.500 trabajadores, por lo que esta medida supondrá casi una reducción del 30% de su plantilla

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de componentes de automoción Mahle ha iniciado un plan de reestructuración en sus fábricas de Motilla del Palancar (Cuenca) y del Centro Tecnológico de Paterna (Valencia) que supondrá el despido de un total de 740 empleados entre ambas sedes, casi el 30% de la plantilla en España, que asciende a 2.500 trabajadores.

En concreto, la multinacional alemana recortará 550 empleos en Motilla de Palancar (Cuenca) y 190 en Paterna (Valencia), según ha informado la compañía, que ha señalado que, después de evaluar a fondo todas las opciones, es "inevitable" reducir la plantilla.

Esta reestructuración se hará a lo largo de los próximos meses por medio de distintas fases y dependiendo de los futuros desarrollos del negocio.

Mahle ha expresado que el actual contexto de la industria automoción fruto de la incertidumbre arancelaria y la ralentización de los mercados en plena transición hacia los modelos eléctricos ha hecho "inevitable" tomar esta decisión.

"Esta decisión se ha tomado debido a los múltiples vientos en contra a los que hace frente actualmente la industria del automóvil, incluida la ralentización de los mercados globales de la automoción, las incertidumbres arancelarias y unos volúmenes más bajos de lo esperado en la movilidad eléctrica", ha señalado.

Ahora, el proveedor de componentes para la automoción inicia un proceso de consulta con los representantes de los trabajadores para identificar "soluciones justas y socialmente aceptables para las personas afectadas", manteniendo "su compromiso de seguir desarrollando su negocio en España a futuro".

Mahle opera en España desde la década de los 70, con el establecimiento de la primera planta en la localidad de Montblanc, Cataluña. Actualmente, emplea a casi 2.500 personas en ocho centros de producción repartidos por todo el país, por lo que esta medida supondrá casi una reducción del 30% de su plantilla actual.

RECHAZO FRONTAL DE CC.OO A LA DECISIÓN DE LA MULTINACIONAL ALEMANA

CC.OO. Cuenca ha rechazado "frontalmente" el ERE anunciado por la empresa Mahle en Motilla del Palancar (Cuenca), que afectará, afirman, a "más de la mitad de la plantilla".

CCOO Cuenca ha tachado de "drástica" esta decisión y ha asegurado que estudiarán la decisión para defender a los trabajadores que perderán su empleo próximamente. "Desde CCOO Cuenca trabajaremos en buscar soluciones para evitar este ERE e instaremos a todas las administraciones competentes a que asuman su responsabilidad a la hora de apostar por el mantenimiento de todos los puestos de trabajo", han apuntado.

Cabe recordar que, hace apenas un año, se puso a esta empresa como ejemplo en su intención de casi duplicar su plantilla para 2026 gracias a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation. Concretamente fueron 40 millones de euros del Perte VEC y del Programa Moves Singulares.

A partir de ahora, en los próximos siete días se conformará una mesa negociadora entre los representantes de los trabajadores y la empresa alemana. El proveedor de componentes se ha comprometido a buscar soluciones "justas y socialmente aceptables para las personas afectadas" y ha mantenido su compromiso de seguir desarrollando su negocio en España a futuro.