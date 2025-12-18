El mapa Reve lanza su 'app' de puntos de recarga pública con un planificador de rutas - REVE

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Reve, el mapa de puntos de recarga pública para vehículos eléctricos cuenta desde este jueves con una app para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android y estrena, a su vez, una nueva funcionalidad que permite a los usuarios planificar sus rutas de manera eficiente, ya que el sistema diseña el mejor trayecto teniendo en cuenta las características del vehículo, las paradas necesarias y las estaciones de recarga disponibles.

Lanzado el pasado mes de abril y desarrollado de forma conjunta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Red Eléctrica, Reve es el primer mapa completo de la red que integra todos los puntos de recarga pública. Estos puntos ofrecen información estática sobre la ubicación exacta de los cargadores, la potencia máxima de recarga o el tipo de conector, y si el operador del punto de recarga está integrado en tiempo real con Reve, información dinámica sobre la disponibilidad del punto o tarifas asociadas.

Así, Reve acumula ya la casi totalidad de los puntos de recarga con datos procedentes de unos 43.000 conectores de unos 40.000 puntos de recarga localizados en más de 13.000 emplazamientos. De esta manera, el parque móvil cuenta con un punto de recarga a una distancia por carretera inferior a 50 kilómetros en el 99% del territorio peninsular español accesible mediante un vehículo.

EL NUEVO PLANIFICADOR DE RUTAS DE REVE

La nueva funcionalidad del planificador de rutas permite a los usuarios de vehículos eléctricos organizar sus trayectos en tiempo real usando un sistema de filtros establecidos por el propio usuario.

De esta manera, tanto en el espacio web como en la app para móviles, se ofrece una experiencia personalizada y adaptada a cada consumidor mediante la introducción de parámetros del vehículo como la capacidad de batería, la potencia de carga máxima, el consumo estimado y el estado de carga en distintos momentos del trayecto.

Reve calcula la ruta más adecuada en función de los datos introducidos y muestra un resumen con la distancia total, el tiempo estimado, el consumo energético, el coste aproximado de las recargas e incluso el nivel de batería previsto al llegar a destino. También ofrece una visualización detallada por tramos e incluye información útil sobre cada parada de recarga como, por ejemplo, el tiempo total necesario para la carga recomendada.

Red Eléctrica ofrecerá próximamente la versión del mapa compatible con los sistemas de información de Apple CarPlay y Android Auto, que permiten visualizar los puntos de recarga de forma segura a través de la pantalla del vehículo.

"Reve juega un papel esencial ofreciendo la información de todos los puntos de recarga, independientemente de la empresa que los gestiona y sobre una plataforma única centralizada y gestionada por un agente neutral Red Eléctrica, sin interés comercial", ha destacado el Ministerio y Red Eléctrica.