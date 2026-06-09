Mapfre renueva su acuerdo con la patronal de concesionarios de automóviles

Mapfre renueva su acuerdo con Faconauto apoyando la evolución y desarrollo del sector automovilístico español. - MAPFRE

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mapfre y la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción han renovado este martes el acuerdo de colaboración que ambas entidades mantienen desde 2019 para continuar apoyando el desarrollo del sector automovilístico español.

Con la ampliación del convenio, las dos entidades han prorrogado su alianza durante un año más, reforzando su colaboración en el sector de la movilidad.

Además, ambas entidades han anunciado que seguirán trabajando juntas para ofrecer servicios, tanto para los concesionarios miembros de la federación como para el cliente final.

"En un momento como este, en el que el sector necesita certezas y afrontar grandes retos, contar con socios que conocen el terreno y están comprometidos con la evolución del sector marca la diferencia", ha señalado la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez.

Por otro lado, el acuerdo ha incluido la continuidad de la presencia de Mapfre en el Congreso Faconauto, uno de los eventos más grandes del mundo del concesionario en España.

En este sentido, la aseguradora repetirá su participación en el foro "Faconauto Woman", una iniciativa creada para atraer y potenciar el talento femenino y de los jóvenes al sector.

Por último, se ha contemplado la participación de Faconauto y de sus asociados en los eventos promovidos por Mapfre y Cesvimap, así como la promoción y divulgación entre los miembros de la patronal de las propuestas comerciales de Mapfre y Cesvimap.

"La continuidad de la alianza con FACONAUTO tiene el fin claro de seguir desarrollando soluciones conjuntas, orientadas a ofrecer a los concesionarios una propuesta de seguros y servicios de alto valor añadido", ha concluido el director del negocio de automóviles y alianzas de Mapfre España, Luis Caballero.