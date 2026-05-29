La marca china MG supera los 100 millones de entregas de vehículos a nivel mundial - MG

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La marca china MG ha celebrado un nuevo hito en su trayectoria internacional al superar los 100 millones de clientes en todo el mundo a través de las operaciones automovilísticas de su grupo matriz, según ha informado la compañía este viernes.

La marca ha destacado que este logro refleja su evolución desde sus orígenes como fabricante británico de deportivos, fundado en 1924, hasta convertirse en una de las marcas automovilísticas con mayor crecimiento a nivel global, apoyada en una estrategia centrada en la innovación accesible y la movilidad sostenible.

Para conmemorar este hito, MG organizó una ceremonia especial en Londres en la que el director general de MG Motor UK and Europe, William Wang, entregó un MG4 EV Urban a Natalia Nobes, identificada como la cliente número 100.000.001 del grupo a nivel mundial.

Durante el acto, Wang aseguró que este reconocimiento representa "la confianza que conductores de todo el mundo han depositado en MG, una marca construida sobre la herencia británica, moldeada por décadas de innovación y hoy impulsada por algunas de las tecnologías más avanzadas disponibles".

MG destacó además que continúa reforzando su apuesta por la electrificación y por una gama de vehículos orientada a ofrecer soluciones de movilidad accesibles. Actualmente, la firma comercializa modelos de gasolina, híbridos y eléctricos, entre ellos el MG4 EV, uno de sus vehículos más representativos dentro de su estrategia de electrificación ya que es el primer vehículo en el mercado montado con baterías en estado semisólido.

MG MARCA SU FUTURO EN ESPAÑA

MG cerró 2025 con más de 300.000 matriculaciones en Europa, impulsada por su imagen británica, precios competitivos y una oferta variada de modelos.

En el caso de España, la marca acumuló más de 45.000 matriculaciones --con un crecimiento del 46% frente a 2024-- mientras que es la firma de origen 'made in China' con más ventas hasta el momento con más de 130.000 entregas desde 2021.

Con estos datos, la compañía del grupo automovilístico SAIC Motor ha puesto el foco en España y concretamente, en el puerto de exterior de Ferrol, para instalar su primera planta de ensamblaje en el continente europeo.

Además, en cuanto a oferta comercial, pronostica la llegada de 12 nuevos modelos entre rediseños y nuevos ejemplares.

Muchos fabricantes asiáticos están poniendo sus miradas en España --segundo productor europeo y octavo del mundo-- por sus menores costes laborales con respecto a otros rivales europeos y también, la cercanía de Galicia en su conexión marítima con Reino Unido (donde la marca tiene su centro de diseño y oficinas generales en Europa) es un detonante más a tener en cuenta.

En las próximas semanas, MG podría anunciar su llegada definitiva a Galicia donde construirá un complejo cercano al millón de metros cuadrados donde producirá vehículos principalmente electrificados destinados al mercado europeo, evitando unos aranceles del 45% con los que Bruselas grava la llegada de coches procedentes de China.