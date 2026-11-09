Archivo - Las marcas chinas ganan terreno en el mercado de ocasión y su demanda crece un 49,5% en el último año - BYD - Archivo

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las demanda de los conductores españoles a comprarse un coche perteneciente a una marca china ha crecido un 49,5%, mientras que su oferta prácticamente se ha duplicado (un 87%) en el último año, según los datos del barómetro mensual de octubre elaborado por la plataforma coches.net.

Por marcas, BYD es quien más destaca entre las firmas chinas. En concreto, ha multiplicado casi por cinco su oferta de vehículos de segunda mano y ha registrado un incremento del 104% en las búsquedas respecto al año anterior. Su precio medio se sitúa en 30.915 euros, un 18% menos que hace un año.

Por su parte, MG, una de las marcas chinas con mayor presencia en el mercado español, ha aumentado su oferta de vehículos de ocasión un 66%. También destacan los avances de Omoda y Jaecoo, que han multiplicado sus unidades disponibles por 2,5 y 4,6, respectivamente.

Estos datos apuntan a una creciente presencia de los fabricantes chinos en el mercado de segunda mano, tanto por el aumento de vehículos disponibles como por el interés que despiertan entre los potenciales compradores.

Estos datos también vienen apoyados por el fuerte desempeño de las marcas chinas en el año 2026 en el mercado de vehículos nuevos. Según los datos de la patronal Anfac, hasta el mes de octubre, uno de cada diez coches matriculados ya es de una marca de origen chino (13,7%).