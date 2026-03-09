Las marcas chinas ocupan en febrero una de cada diez ventas en Reino Unido, Italia y España

Archivo - Vehículos MG recien matriculados - Hauke-Christian Dittrich/dpa - Archivo

MADRID, 9 Mar.

Las marcas chinas representaron en febrero al menos una de cada diez ventas en los mercados automovilísticos de Reino Unido, Italia y España, superando el umbral del 10% de cuota de mercado, según los datos divulgados por las patronales de fabricantes de cada país y recogidos por Europa Press.

En otros países como Alemania, uno de los principales mercados automovilísticos de Europa, la presencia de marcas chinas es aún menor, con apenas un 3,24% de cuota de mercado en febrero (menos de 7.000 unidades vendidas). En el país germano destaca BYD, con 3.053 coches matriculados en el segundo mes del año, mientras que otras firmas con notable presencia en España se quedan más rezagadas.

España destaca por alcanzar la mayor cuota de penetración en el mercado automovilístico de las marcas chinas, con un 12,5% de cuota de mercado. En concreto, las marcas de origen chino matricularon 12.148 turismos en España en febrero 2026, con un incremento del 58,5% respecto a febrero 2025 y un peso del 12,5% sobre el mercado total, frente al 8,73% de cuota del año anterior.

Por marcas, destaca el incremento de BYD, que ha triplicado sus ventas respecto a febrero de 2025 (hasta superar las 3.000 unidades comercializadas en un solo mes), y de Omoda & Jaecoo, que ha elevado sus matriculaciones en un 45% interanual. Asimismo, cabe mencionar la entrada de nuevas firmas chinas al mercado español en el último mes, como el caso de Changan, que ha matriculado 215 coches en su primer mes completo en el país.

CUOTA DEL 11% EN ITALIA

Las ventas de turismos de marcas de origen chino en Italia durante el mes de febrero de 2026 muestran una presencia creciente en el mercado, con distintos niveles de volumen y evolución interanual entre fabricantes, hasta alcanzar una cuota de mercado del 11% en febrero (se vendieron 17.930 unidades en un mercado que matriculó 157.334 turismos nuevos).

MG fue la marca china con mayor volumen de ventas en el mes, con 5.500 unidades matriculadas, lo que supone un incremento del 18,46% con respecto a febrero del año anterior. Le sigue Leapmotor, que registró 5.008 unidades; sin embargo, al no disponer de datos comparables del mismo mes del año anterior, no es posible calcular su tasa de variación interanual.

Por su parte, BYD alcanzó 4.110 matriculaciones, experimentando un crecimiento muy significativo del 204,67% respecto a febrero del año anterior, lo que refleja una rápida expansión de la marca en el mercado italiano.

Omoda & Jaecoo registró 2.960 unidades vendidas en febrero y presentó el mayor crecimiento relativo entre las marcas con datos comparables, con una tasa de variación del 465,97% en comparación con el mismo mes del año anterior.

En el caso de Lynk & Co, las ventas alcanzaron 261 unidades, mientras que Geely registró 91 unidades. En ambos casos no se dispone de una tasa de variación interanual comparable, ya que las ventas del año anterior fueron inexistentes o no aparecen registradas en la tabla utilizada.

CASI 10.000 COCHES CHINOS NUEVOS EN REINO UNIDO

En el caso de Reino Unido, MG o BYD acumulan mes a mes un buen desempeño, con incrementos interanuales en sus matriculaciones. Ambas firmas, sumadas a otras como Omoda & Jaecoo o Chery, logran sumar una cuota de mercado del 11% y un total de 9.945 matriculaciones.

Frente al año anterior, las matriculaciones de coches chinos en Reino Unido crecieron más de un 70%. En concreto, en febrero de 2025 eran un total de 5.751 unidades, que se quedaban por debajo del 7% de cuota de mercado.

Por marcas, BYD ha experimentado un aumento de sus ventas del 83% (hasta 2.154 registros en febrero de 2026), Omoda & Jaecoo ha crecido un 62% y MG ha mantenido sus cifras por encima de las 3.000 anotaciones.