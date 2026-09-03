Marco Schubert asumirá la responsabilidad de Volkswagen en Norteamérica a partir de octubre - VOLKSWAGEN

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Volkswagen ha nombrado a Marco Schubert miembro del Comité Ejecutivo Ampliado para la región de Norteamérica, donde asumirá la responsabilidad de la gestión general de la región a partir del próximo 1 de octubre, según ha informado este jueves la compañía.

Schubert dependerá directamente del consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, y sustituirá en esta responsabilidad a Kjell Gruner, quien abandonará la empresa para afrontar nuevos retos profesionales.

Actualmente, Schubert es miembro del Consejo de Administración de Audi, donde es responsable de Ventas y Marketing, además de formar parte del Comité Ejecutivo Ampliado del Grupo Volkswagen, con competencias en Ventas, Marketing y Posventa. Marco Schubert cuenta con más de 25 años de trayectoria en el Grupo Volkswagen.

El consejero delegado Oliver Blume ha destacado la experiencia internacional de Schubert y ha señalado que su nombramiento permitirá al grupo "intensificar" su compromiso en Norteamérica, que considera el mercado de crecimiento más importante para Volkswagen. El CEO ha valorado asimismo su capacidad para coordinar las ventas entre las distintas marcas del grupo y su conocimiento de clientes y mercados.

"Aprovechando su experiencia y su profundo conocimiento de los clientes y los mercados, desempeñará un papel fundamental a la hora de impulsar la transformación estratégica y organizativa de nuestra empresa en toda Norteamérica", ha destacado.

CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN DE AUDI, VOLKSWAGEN Y SKODA

El nombramiento de Schubert se enmarca en una reorganización de distintos puestos directivos del Grupo Volkswagen.

Así, Martin Sander sucederá a Schubert a partir del 1 de octubre como miembro del Comité Ejecutivo de Audi responsable de Ventas y Marketing. También se incorporará al Comité Ejecutivo Ampliado del Grupo Volkswagen y dependerá directamente de Oliver Blume.

Sander ocupa actualmente el cargo de miembro del Comité Ejecutivo de la marca Volkswagen responsable de Ventas, Marketing y Posventa, posición que pasará a desempeñar Martin Jahn desde el 1 de octubre.

Jahn es actualmente miembro del Comité Ejecutivo responsable de Ventas y Marketing de *koda, puesto que asumirá Martina Biene. Biene, hasta ahora presidenta y directora general de Volkswagen Group Africa, será sustituida en este último cargo por Christiane Zorn.

Zorn asumirá la presidencia y dirección general de Volkswagen Group Africa también el 1 de octubre y dependerá directamente de Thomas Schäfer.