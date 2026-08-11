Margarita Robles traslada a Rueda que el proyecto de SAIC en Ferrol tendrá el aval de Defensa

Archivo - Margarita Robles. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de la planta del gigante chino SAIC Motor previsto en Ferrol tendrá aval favorable del Ministerio de Defensa, según ha trasladado este mismo martes la ministra Margarita Robles, titular del departamento estatal, al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Fuentes del Gobierno autonómico consultadas por Europa Press han confirmado que en el día de hoy Robles se ha puesto en contacto con el jefe del Ejecutivo autonómico para transmitirle que puede contar con el informe favorable de Defensa al proyecto industrial previsto para Ferrol.

El aval está garantizado, según las mismas fuentes, sin prejuicio de "las condiciones operativas" que sean necesarias desde el punto de vista de sus competencias --y que se aplican a otras compañías que trabajan, por ejemplo, en otras áreas próximas a instalaciones militares--.

La conversación se produce un día después de que 'El País' y 'El Mundo' publicasen sendas informaciones sobre la existencia de informes de Defensa y los servicios de inteligencia que alertan del riesgo de espionaje debido a la cercanía entre el lugar donde se situaría esta fábrica y el arsenal militar de Ferrol y el astillero de Navantia, en el que se trabaja con sistema militares estadounidenses.

Fuentes del Ejecutivo central confirmaron en la pasada jornada a Europa Press la existencia de esos informes que están estudiando y analizando para poder atender las recomendaciones que se planteen. En todo caso, dejaron clara la disposición del Gobierno que dirige Pedro Sánchez para que el proyecto se lleve a cabo

Lo verbalizó el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien defendió la instalación de la planta china en Ferrol y se mostró convencido de que se va a llevar a cabo, aunque sin descartar --en la línea de lo trasladado este martes por Robles a Rueda-- que se establezcan "condiciones" para garantizar su viabilidad y el respeto a la seguridad nacional.

200 MILLONES DE EUROS

La planta del gigante chino SAIC Motor, con capital del Gobierno chino y dueño de marcas como MG, tendrá una inversión inicial de 200 millones de euros, según se hizo público a principios de junio.

Las obras comenzarán en el año 2027 y empezará a estar operativa antes de que finalice 2028, creará 2.300 empleos y espera producir 120.000 vehículos al año.

XUNTA Y GOBIERNO, DE LA MANO

Es un proyecto prioritario para la Xunta, que solicitó al Gobierno que se lleve a cabo mediante un procedimiento urgente que acelera los plazos pero hace imprescindible la presentación de informes como el mencionado de Defensa, en el que se apuntaría a estos supuestos riesgos de espionaje por la cercanía de los astilleros de Navantia.

En todo caso, hasta ahora, Xunta y Gobierno han trabajado de la mano en la tramitación de este proyecto. De hecho, el presidente Rueda, quien en la pasada jornada se mostró sorprendido por las informaciones que habían trascendido, ha reconocido y agradecido de forma reiterada la labor del Ejecutivo central.