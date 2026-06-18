Maserati descubre las últimas novedades de las gamas Grecale, GranTurismo y GranCabrio - MASERATI

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Maserati ha descubierto este jueves las últimas novedades de las gamas Grecale, GranTurismo y GranCabrio, con una actualización estratégica destinada a reforzar el posicionamiento de la marca en el segmento de lujo y que revive el espíritu icónico de estos tres modelos, con un nivel de tecnología y un diseño exterior renovados, interiores refinados y una estructura de gama optimizada.

Así, la firma 'premium' italiana ha compartido detalles del nuevo Maserati Grecale, que destaca por su máxima habitabilidad interior, su motor V6 turbo con tecnología de precámara de combustión heredada de la F1 y su propuesta de calidad superior.

El Grecale establece nuevos estándares de calidad gracias al uso generalizado de materiales auténticos, a un confort refinado gracias al control de la climatización y a los ajustes de los asientos, y a una maniobrabilidad superior garantizada por una actualización de los modos de conducción, que se adaptan con versatilidad a cualquier contexto y estilo de conducción.

La gama se divide en seis versiones diseñadas para satisfacer las necesidades de cada mercado: el Grecale MHEV (250 o 300 CV) con motor de cuatro cilindros e hibridación ligera; Modena MHEV (330 CV) también con hibridación ligera; Grecale V6 y Modena V6 con el motor de seis cilindros de 390 CV; Trofeo V6 con el V6 de 530 CV; y Folgore Full Electric.

En cuanto a motores y prestaciones, las versiones Grecale V6 y Modena V6 son totalmente nuevas y están equipadas con un motor V6 de 390 CV (presentado previamente en Norteamérica).

La gama Folgore mejora su autonomía en comparación con la versión anterior, gracias a la introducción del nuevo sistema Air Grille Shutter (AGS), a una mayor optimización de la aerodinámica de los paragolpes, el chasis y los bajos, y a la incorporación a la gama de neumáticos de clase B/A de 21 pulgadas.

Las novedades en el diseño exterior incluyen nuevos paragolpes delanteros y calandras (tanto para las versiones con motor de combustión como para las Folgore). El paragolpes delantero, con la forma de shark nose aún más acentuada -en línea con el nuevo superdeportivo MCPURA y los monoplazas Trident del pasado-, integra una cortina de aire para canalizar el flujo a lo largo del paso de rueda y reducir los vórtices.

Además, el nuevo Grecale cuenta con un nuevo diseño del volante, disponible con tapizado de cuero perforado y en la versión de Alcantara (de serie en el Trofeo), que presenta una nueva geometría y un nuevo radio descendente. Para rematar, el reloj digital ofrece una distintiva geometría octogonal con una corona de metal auténtico que se puede personalizar con nuevos diseños.

UN GRANTURISMO CON UN NUEVO DISEÑO FRONTAL

De su lado, el GranTurismo evoluciona con un diseño exterior renovado gracias a un nuevo diseño frontal específico para cada versión, la evolución del motor Nettuno que eleva la potencia del Trofeo a 590 CV y la optimización de la gama Folgore, así como importantes mejoras en las funciones interiores.

La gama de motores incluye el emblemático V6 Nettuno Twin Turbo de 3.0 litros, disponible en dos niveles de potencia (490 o 590 CV), que cuenta con la mejor relación potencia-peso del segmento (197 CV/L), tecnología de precámara de combustión patentada en la Fórmula 1 y un sonido inconfundible.

La gama también incluye la versión Folgore de 760 CV, el primer descapotable del mercado en el segmento de lujo 100% eléctrico y el descapotable 100% eléctrico más rápido del mercado. Ahora, gracias al innovador sistema AWD Disconnect, su autonomía se ha incrementado hasta los 540 km.

El modo de conducción Country también se estrena en el nuevo GranTurismo (exclusivo de la versión de 490 CV y del Folgore). La conducción se ha perfeccionado con una nueva calibración de la transmisión para ofrecer un carácter de conducción más envolvente, mientras que las llantas Trident ensanchan las vías en 10 mm, lo que mejora la estabilidad a altas velocidades, la precisión en las curvas y la solidez visual general.

IMPORTANTES MEJORAS INTERIORES EN EL GRANCABRIO

Finalmente, la nueva gama del GranCabrio se divide en tres versiones distintas dirigidas a tres tipos de clientes --el GranCabrio de 490 CV, el Trofeo de 590 CV y el Folgore de 760 CV-- e incluye diversas novedades, entre las que destaca la primera capota blanda totalmente personalizable, como parte de las configuraciones Bespoke del programa Fuoriserie.

La gama de motores incluye el emblemático V6 Nettuno Twin Turbo de 3.0 litros, disponible en dos niveles de potencia (490 o 590 CV), que cuenta con la mejor relación potencia-peso del segmento (197 CV/L), tecnología de precámara de combustión patentada en la Fórmula 1 y un sonido inconfundible.

La gama también incluye la versión Folgore de 760 CV, el primer descapotable del mercado en el segmento de lujo 100% eléctrico y el descapotable 100% eléctrico más rápido del mercado. Ahora, gracias al innovador sistema AWD Disconnect, su autonomía se ha incrementado hasta los 508 km.