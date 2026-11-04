Archivo - Las matriculaciones de autocaravanas y campers crecen un 12,1% en octubre, hasta las 398 unidades - CAMPERDAYS - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de autocaravanas y campers nuevas crecieron un 12,1% en octubre respecto al mismo mes de 2025, hasta alcanzar un total de 398 unidades, frente a las 355 registradas hace un año, según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

En concreto, las ventas de campers nuevas experimentaron uno de los avances más destacados del mes, con un total de 194 unidades comercializadas, frente a las 146 de octubre de 2025, lo que representa un incremento del 32,9%. Igualmente, las urban vans crecieron un 48,8% en el mes con 64 operaciones.

Por su parte, las matriculaciones de caravanas nuevas registraron el mayor crecimiento porcentual, con un aumento del 72,7%, al pasar de 55 unidades a 95 en el último mes.

En cuanto al perfil del comprador de autocaravanas y campers nuevos, las matriculaciones a nombre de particulares alcanzaron las 357 unidades, frente a las 308 contabilizadas en octubre del pasado año. Por su parte, las matriculaciones destinadas al canal de alquiler sumaron 41 unidades, frente a las 47 registradas en el mismo periodo de 2025.

EL MERCADO DE SEGUNDA MANO SE REDUCE EN OCTUBRE

En contraste, el mercado de ocasión experimentó una evolución negativa durante octubre. Las operaciones de autocaravanas y campers usados descendieron un 3,5% en términos interanuales, al pasar de 2.217 unidades en octubre de 2025 a 2.139 el pasado mes.

Asimismo, las ventas de caravanas de segunda mano también retrocedieron, con un descenso del 9,8%, hasta situarse en 558 unidades, frente a las 619 contabilizadas en octubre de 2025. Este comportamiento supone encadenar tres meses consecutivos de caídas en las transacciones de caravanas usadas.

Por otro lado, Aseicar destaca que, al igual que ocurrió en octubre de 2025, las matriculaciones de autocaravanas y campers con anterior matrícula europea, que se contabilizan estadísticamente como vehículos usados, volvieron a superar en número a las matriculaciones de vehículos nuevos, aunque su crecimiento proporcional fue menor que el registrado el año anterior.