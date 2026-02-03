Las matriculaciones de autocaravanas y campers crecen en enero un 40,5%, con 506 operaciones

Las matriculaciones del autocaravanas y campers crecen en enero un 40,5%, con 506 operaciones - ASEICAR

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas matriculaciones de autocaravanas y campers se incrementaron un 40,5% en enero respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 506 unidades (360 operaciones en 2025), según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

Igualmente, las matriculaciones de caravanas experimentaron un aumento del 10,3%, pasando de 58 en enero de 2025 a 64 unidades el mes pasado.

Entre los dos tipos de vehículos de caravaning, en el primer mes de 2026 se vendieron 193 vehículos nuevos, un 10,3% más en valores interanuales y dentro de esas unidades, 46 pertenecieron a las urban van, lo que equivale a un 2,2% más de ventas sobre el mismo mes del periodo anterior (45).

Como contrapunto al descenso en las matriculaciones de vehículos nuevos, en el mes de enero se han elevado las ventas dentro del mercado de segunda mano de autocaravanas y campers. Concretamente, el mercado de segunda mano de autocaravanas y campers experimentó una subida del 3,2%, pasando de 1.577 unidades en enero de 2025 a 1.627 en enero 2026.

Sin embargo, las ventas de caravanas de ocasión disminuyen ligeramente, pasando de 384 en enero de 2025 a 367 el mes pasado (-4,4%).